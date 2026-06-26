Carta di debito digitale Mediolanum gratuita per pagare ovunque

All’interno del conto corrente online SelfyConto, Banca Mediolanum propone una carta di debito digitale gratuita, che grazie al circuito di pagamento internazionale Mastercard può essere utilizzata per pagare ovunque, sia in Italia che all’estero, indipendentemente se si tratti di una spesa al supermercato o un acquisto sul web.

Per chi non lo conoscesse, SelfyConto è un conto online a canone zero per tutti il primo anno e fino a trent’anni per gli under 30. Inoltre, con l’accredito dello stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata è possibile azzerare il canone fino al 31 dicembre 2027.

Gli altri vantaggi del conto corrente SelfyConto

Insieme alla carta di debito Mediolanum Card, che in formato digitale è completamente gratuita, e al canone gratuito per tutti il primo anno e in seguito azzerabile fino alla fine del 2027, il conto corrente online di Banca Mediolanum propone ulteriori vantaggi, su tutti numerosi servizi gratuiti.

A partire dai prelievi presso gli ATM italiani ed europei senza commissioni, così da offrire ai suoi clienti la massima libertà possibile per quanto riguarda le operazioni di prelievo in Italia e nei Paesi appartenenti all’Unione europea. Un altro vantaggio riguarda l’invio e la ricezione senza spese dei bonifici SEPA in euro, sia quelli ordinari che quelli istantanei.

Due ulteriori servizi gratuiti inclusi in SelfyConto sono da una parte l’assistenza via chat, al fine di risolvere qualsiasi dubbio circa il funzionamento del conto, e dall’altra un consulente dedicato (figura che Banca Mediolanum chiama Selfy Assistant) pronto a supportare i clienti nei loro progetti finanziari.

Per aprire un nuovo conto corrente è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata di SelfyConto, tenendo a portata di mano un documento di riconoscimento valido, un indirizzo e-mail personale e il proprio numero di telefono.