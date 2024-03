Carta Revolut Premium GRATIS per 3 mesi: scopri i vantaggi e risparmia

Vorresti avere un conto corrente perfetto per le tue esigenze quotidiane? Rivolgiti a Revolut, che ti offre qualcosa di più di un semplice conto. Si tratta della carta Revolut Premium, ora disponibile GRATIS per 3 mesi, che possiede un proprio IBAN. C’è altro però da sapere.

Iscrivi a Revolut OGGI STESSO

GRATIS per 3 mesi: tutti i vantaggi di Revolut Premium

Revolut Premium è un servizio all’avanguardia che, grazie all’offerta esclusiva, mette a tua disposizione una carta conto multivaluta, con la quale puoi trasferire e spendere denaro in diverse valute senza commissioni di cambio. Inoltre, avrai accesso a un supporto clienti prioritario, che ti assicura assistenza dedicata e tempestiva.

I vantaggi di Revolut Premium sono tanti e includono:

Nessuna commissione di prelievo ATM : preleva contanti in tutto il mondo senza commissioni.

: preleva contanti in tutto il mondo senza commissioni. Cambio valuta interbancario : ottieni il tasso di cambio reale senza commissioni nascoste, massimizzando il valore del tuo denaro.

: ottieni il tasso di cambio reale senza commissioni nascoste, massimizzando il valore del tuo denaro. Assicurazione di viaggio : viaggia con la tranquillità di una copertura assicurativa completa per te e la tua famiglia.

: viaggia con la tranquillità di una per te e la tua famiglia. LoungeKey™ : goditi l’accesso a oltre 1.000 lounge aeroportuali VIP , che trasformerà ogni tuo viaggio in un’esperienza di lusso.

: goditi l’accesso a , che trasformerà ogni tuo viaggio in un’esperienza di lusso. Cashback : ricevi rimborsi su una vasta gamma di acquisti, risparmiando mentre spendi.

: ricevi rimborsi su una vasta gamma di acquisti, risparmiando mentre spendi. Funzionalità avanzate di budgeting: controlla le tue spese e risparmia con facilità, grazie agli strumenti intelligenti di gestione finanziaria.

Come attivare la promozione? Devi innanzitutto creare un nuovo account Revolut o accedere a quello che hai già. Devi poi scegliere il piano Premium e iniziare la tua prova gratuita. Non lasciarti sfuggire l’occasione di scoprire tutti i vantaggi che Revolut può offrire. Con il piano Premium, avrai tutto GRATIS per 3 mesi.

Iscrivi a Revolut OGGI STESSO