POS Axerve Easy: cashback del 50% sulle commissioni con l’offerta attuale

C’è il cashback del 50% sulle commissioni con Axerve, lo sapevi? Se gestisci un’attività commerciale, non devi lasciarti sfuggire l’opportunità di semplificare i tuoi pagamenti e risparmiare. Continua a leggere per scoprire come.

POS Axerve Easy: offerta con cashback del 50% sulle commissioni

Devi richiedere il POS Easy Axerve entro il 30 maggio per aderire all’offerta. Ogni volta che incasserai, ti verrà restituito metà del costo delle commissioni pagate. Oltre a questo, non dovrai pagare il canone mensile. Vantaggioso, vero? Andiamo ad esaminare i punti chiave dell’offerta Axerve:

Zero canone mensile : niente costi fissi! Con il piano a commissioni, paghi solo l’1% sugli incassi.

: niente costi fissi! Con il piano a commissioni, paghi solo l’1% sugli incassi. Cashback sulle commissioni : per ogni incasso verrai premiato con la restituzione della metà delle commissioni.

: per ogni incasso verrai premiato con la restituzione della metà delle commissioni. Smart POS PAX A920 Pro : il dispositivo POS è all’avanguardia, con display touchscreen, connettività 4G/Wi-Fi , sistema Android e massima sicurezza PCI PTS 5.x.

: il dispositivo POS è all’avanguardia, con display touchscreen, , sistema Android e massima sicurezza PCI PTS 5.x. Costi di attivazione minimi : solo 16€ di imposta di bollo per attivare l’offerta.

: solo per attivare l’offerta. Dashboard myStore : piattaforma intuitiva per gestire incassi e transazioni con facilità.

: piattaforma intuitiva per gestire incassi e transazioni con facilità. Accredito rapido : ricevi i tuoi incassi direttamente sul tuo conto bancario esistente il giorno lavorativo successivo.

: ricevi i tuoi incassi direttamente sul tuo conto bancario esistente il giorno lavorativo successivo. Assistenza e manutenzione: supporto tecnico gratuito e manutenzione inclusa.

Con Axerve POS Easy a commissioni, hai la garanzia di un servizio affidabile e conveniente per il tuo negozio. Non lasciarti scappare questa opportunità e richiedi il tuo POS entro il 30 maggio per beneficiare del cashback del 50% sulle commissioni. Clicca sul bottone qui sotto e richiedi oggi stesso il POS.