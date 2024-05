Bitcoin inizia il mese di maggio in crescita, sono i primi effetti dell'halving?

Il periodo post-halving del Bitcoin è appena iniziato. La procedura che porta il dimezzamento delle ricompense per il mining è avvenuta un paio di settimane fa, seguendo il meccanismo che prevede un halving ogni quattro anni. Nelle tre precedenti edizioni, nei mesi successivi il dimezzamento, il valore del Bitcoin è aumentato di molto.

I primi giorni del mese di maggio stanno facendo registrare un primo segnale di crescita del Bitcoin che torna molto vicino a quota 60.000 euro, dopo essere sceso intorno ai 53.000 euro. In ogni caso, per capire quale sarà l’effetto del quarto halving sul Bitcoin sarà necessario attendere le prossime settimane.

Cosa succederà ora al Bitcoin? Maggio potrebbe essere un mese chiave

Il mese di maggio potrebbe essere un mese molto importante per il futuro del Bitcoin. Ci sono tanti elementi da considerare: il post-halving, infatti, potrebbe tradursi in una forte crescita del valore della criptovaluta, a vantaggio di chi ha già investito o di chi investirà in questo periodo.

Non ci sono certezze. Per il momento, infatti, il mercato è stabile e, dopo un calo tra fine aprile e inizio maggio, ora il Bitcoin si sta riportando sopra quota 60.000 euro, avvicinandosi al suo record storico, con la possibilità di poter dare il via a una forte crescita futura.

