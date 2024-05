Samsung Galaxy A25 5G in palio con SelfyConto: come aderire

SelfyConto di Banca Mediolanum mette in palio lo smartphone Samsung Galaxy A25 5G. Prima di spiegare come aderire, parleremo di questo conto digitale, che offre diversi servizi pensati per soddisfare le esigenze dei risparmiatori moderni.

SelfyConto: come aderire all’estrazione di un Samsung Galaxy A25 5G

Diciamo subito che SelfyConto è un conto pensato espressamente per i giovani fino ai 30 anni. Il motivo è semplice: fino al compimento del 30° compleanno non pagheranno il canone di tenuta conto. Questa promo si allarga anche a tutti gli altri, ma soltanto per il primo anno di conto.

A livello di vantaggi, il conto offre prelievi gratuiti nell’area euro e una carta di debito ecologica, fatta di PVC riciclato al 100%. Inoltre, potrai richiedere anche la carta di credito Mediolanum Credit Card, con plafond a partire da 1.500 euro. Il canone è di 12 euro l’anno.

Arriviamo al premio in palio. Oltre allo smartphone, ci sono in palio il monitor intelligente Samsung Smart Monitor M5, l’AirPods di terza generazione, un buono Amazon.it da 150€, uno smartwatch Garmin Forerunner 55 e una console Xbox Series S. Devi soltanto aprire il conto entro il 31 maggio 2024 e accreditare il tuo stipendio per partecipare all’estrazione.

Non serve andare in filiale per aprire il conto perché puoi farlo comodamente da casa in modo semplice e veloce grazie allo SPID. Burocrazia completamente eliminata! Non ci sono costi di apertura e, dopo il primo anno gratuito, il canone è di soli 3,75€ al mese, azzerabile con alcuni prodotti.

Affida il tuo denaro a SelfyConto, che si distingue per sicurezza, convenienza e innovazione. Non dimenticare di aprire il conto entro il 31 maggio per avere la chance di vincere un Samsung Galaxy A25 5G e uno degli altri premi.