Conto per i giovani: Credem Link a canone zero

Credem Link è il conto per i giovani ideale perché è una soluzione semplice e senza costi. Si tratta di un conto corrente online, progettato per offrire un’esperienza completa e personalizzata. Grazie alla perfetta integrazione tra tecnologia e consulenza dedicata, puoi gestire il tuo denaro in modo facile e sicuro.

Il conto Credem Link può essere aperto in pochi minuti direttamente da PC o smartphone. È a canone zero e offre una carta di debito internazionale Mastercard, gratuita per il primo anno e successivamente al costo di solo 1,50€ al mese. Puoi optare anche per la carta Pagobancomat, gratuita e perfetta per le operazioni giornaliere in Italia. Se tieni alla questione ambientale, ti farà piacere sapere che queste due carte vengono prodotti in PVC riciclato.

Conto per i giovani: servizi digitali avanzati e consulenza personalizzata

Con Credem Link, hai accesso a servizi digitali integrati come l’Internet Banking e l’App Credem Mobile. Questi strumenti ti consentono di gestire le tue finanze comodamente da qualsiasi luogo, che si tratti di fare un bonifico, pagare un bollettino o fissare un appuntamento con un consulente, sia in filiale che a distanza. La consulenza personalizzata è un altro punto forte di questo conto, che permette di ricevere consigli su misura per le tue esigenze.

La sicurezza è un aspetto fondamentale per Credem. Infatti, il servizio di firma elettronica è gratuito e le app di pagamento come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay sono pienamente supportate. Questo garantisce una gestione sicura e innovativa delle tue transazioni.

Dopo aver aperto il conto Credem Link, volendo puoi attivare il Conto Deposito Più. Si tratta di un conto deposito che offre un interessante tasso di interesse del 4% lordo annuo a scadenza per 6 mesi. Il deposito deve essere almeno di 5.000€. L’attivazione è semplice e può essere fatta direttamente dall’Internet Banking o dall’App Credem Mobile.

Il conto per i giovani Credem Link è la scelta perfetta se sei un Under 35 che cerca un mix di tecnologia avanzata, sostenibilità e sicurezza durante le operazioni bancarie. Aprilo oggi stesso!