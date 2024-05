Codice promo 6XTE per avere 6 mesi senza canone sul POS Easy Axerve

Hai mai pensato a come semplificare la gestione dei pagamenti nella tua attività? Con il Codice promo 6XTE, puoi ottenere 6 mesi senza canone sul POS Easy di Axerve. Questa soluzione è stata progettata per i professionisti che vogliono gestire facilmente i pagamenti.

Lo Smart POS Easy di Axerve ti offre la possibilità di avere un canone unico senza commissioni sulle transazioni, incluso il noleggio del tecnologicissimo POS Android PAX A920 Pro.

Questo dispositivo utilizza la connettività 4G e Wi-Fi, garantendo grandi vantaggi sia per te che per i tuoi clienti.

Codice promo 6XTE: risparmio sicuro con il POS Smart Easy

Lo Smart POS Easy di Axerve è molto apprezzato dai liberi professionisti, e per buoni motivi. Le tariffe sono super convenienti e trasparenti. Senza sorprese spiacevoli, insomma. Se i tuoi incassi annuali sono inferiori a 10.000 euro, pagherai solo 17€ + IVA al mese. Se i tuoi incassi raggiungono i 30.000 euro annuali, il canone mensile sarà di 22€ + IVA.

L’attivazione del servizio richiede solo una marca da bollo come spesa iniziale. Potrai ricevere lo Smart POS Android PAX A920 Pro direttamente all’indirizzo indicato. Questo POS è elegante e moderno, con connettività 4G e Wi-Fi già incluse. Grazie al sistema operativo di Google, puoi inoltre personalizzare facilmente le impostazioni secondo le tue esigenze.

Un altro vantaggio importante è la funzionalità di stampa dello scontrino, che renderà i tuoi clienti sempre soddisfatti. Non perdere l’opportunità di avere il miglior sistema di pagamento sempre a disposizione. Inserendo il codice promo 6XTE ottieni il canone zero per sei mesi, la connettività 4G e Wi-Fi e un dispositivo elegante pronto a soddisfare tutte le tue necessità.