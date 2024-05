SelfyConto regala fantastici premi se apri il conto corrente entro il 31 maggio

SelfyConto offre un’occasione imperdibile per avere un conto corrente gratuito e ricco di vantaggi! Banca Mediolanum, con la sua nuova promozione, ti offre un’occasione unica per attivare un conto corrente online ricco di funzionalità e premi esclusivi.

Il concorso a premi è molto interessante, ma bisogna affrettarsi. Solo se apri il tuo conto entro il 31 maggio 2024, infatti, potrai infatti ricevere uno dei fantastici premi in palio che vedremo nel prossimo paragrafo.

I premi

Smartphone Samsung Galaxy A25 5G: un connubio perfetto tra potenza e innovazione, per rimanere sempre connessi e al passo con i tempi.

un connubio perfetto tra potenza e innovazione, per rimanere sempre connessi e al passo con i tempi. Smart TV: per goderti i tuoi film e serie preferite direttamente sul grande schermo, con un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente.

per goderti i tuoi film e serie preferite direttamente sul grande schermo, con un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente. AirPods di terza generazione: auricolari wireless di ultima generazione, per ascoltare la tua musica preferita con una qualità del suono eccezionale e una libertà di movimento assoluta.

auricolari wireless di ultima generazione, per ascoltare la tua musica preferita con una qualità del suono eccezionale e una libertà di movimento assoluta. Buoni regalo Amazon: la scelta perfetta per soddisfare tutte le tue esigenze, con un’infinità di prodotti a tua disposizione.

la scelta perfetta per soddisfare tutte le tue esigenze, con un’infinità di prodotti a tua disposizione. Smartwatch Garmin: un compagno ideale per le tue attività sportive e quotidiane, che monitora i tuoi parametri vitali e ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi.

un compagno ideale per le tue attività sportive e quotidiane, che monitora i tuoi parametri vitali e ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi. Console Xbox Series S: per vivere un’esperienza di gioco immersiva e adrenalinica, con una grafica mozzafiato e prestazioni eccellenti.

Scopri il regolamento

er partecipare alla promozione è sufficiente:

Aprire un conto corrente SelfyConto online entro il 31 maggio 2024 Perfezionare l’apertura del conto entro il 7 giugno 2024 Effettuare almeno un accredito di stipendio o pensione entro il 7 settembre 2024

Oltre ai fantastici premi in palio, SelfyConto ti offre un’esperienza bancaria completa e innovativa, con una serie di vantaggi che lo rendono il conto ideale per le tue esigenze quotidiane: apertura online in pochi minuti: apri il tuo conto direttamente dal sito web o dall’app SelfyConto, in modo semplice e veloce, zero spese: nessun canone annuo, nessun costo per bonifici, prelievi e pagamenti con carta, carta di debito Mastercard: per effettuare acquisti online e nei negozi in tutto il mondo, con la sicurezza e la flessibilità del circuito Mastercard. App SelfyConto: gestisci il tuo conto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, con un’app intuitiva e ricca di funzionalità.