Carta Veritas: la carta prepagata che ti offre un IBAN

Novità assoluta nel mondo delle carte di pagamento, Carta Veritas MasterCard è una carta prepagata che possiede un proprio IBAN, il quale consente di inviare e ricevere bonifici come un conto corrente tradizionale.

Il limite di spesa con questa carta arriva fino a 120.000 euro, con il quale puoi effettuare acquisti di notevole entità, come un’automobile. Andiamo a vedere quali altri vantaggi e servizi offre Carta Veritas.

Carta prepagata Veritas MasterCard: prelievi ovunque nel mondo

La carta prepagata Veritas è una MasterCard; ciò vuol dire che puoi prelevare denaro e acquistare beni o servizi ovunque nel mondo, anche online.

Comoda soprattutto se viaggi spesso per lavoro o per vacanze oppure se hai l’abitudine di acquistare online.

Inoltre, grazie all’app dedicata, puoi gestire tutto comodamente da casa tua oppure in mobilità. Puoi controllare il saldo della carta, tutti i movimenti effettuati durante uno specifico periodo e le spese ricorrenti che dovrai affrontare.

Per qualsiasi problema, come furto o smarrimento, sempre tramite l’app puoi bloccare la carta con un semplice clic.

Per quanto riguarda i sistemi di sicurezza adottati da Veritas, sono piuttosto elevati, quindi la tua privacy e il tuo denaro sono al sicuro. La tecnologia 3DS di MasterCard ti consente transazioni online sicure.

Ricordati che non hai bisogno di un conto corrente per ottenere questa carta, perché l’IBAN consente di ricevere e inviare bonifici.

Un altro vantaggio è la possibilità di accedere al Veritas Private Club, che ti consente di richiedere prestiti, effettuare operazioni di trading, di risparmiare, di sottoscrivere delle assicurazioni e di ottenere cashback sugli acquisti.

Le condizioni per richiedere Carta Veritas? Se ti riferisci al reddito, alla solvibilità o a condizioni come cattivo pagatore o protestato, nessuna di queste rappresenta un ostacolo. In fondo, non stiamo parlando di una carta di credito.

Il canone annuale è di 29,90 euro, che equivalgono a meno di 3 euro al mese. Per richiederla, devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.