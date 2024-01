Carta Veritas: la soluzione per spendere senza limiti e senza stress

Tra le tante soluzioni innovative di pagamento, Carta Veritas si sta mettendo in evidenza perché offre ampia libertà di spesa, senza preoccupazione per i limiti. In effetti, il massimale arriva fino a 120.000€, che ti consente di acquistare oggetti costosi, tipo un’automobile.

Diversamente da altre carte, non è necessario aprire un nuovo conto per avere Carta Veritas. Questa carta prepagata ha un suo IBAN. Ciò vuol dire che puoi inviare e ricevere bonifici ed effettuare diverse operazioni tipiche di un conto corrente classico.

Inoltre, per richiedere la carta non devi neanche possedere particolari requisiti, tipo un reddito lordo specifico.

Carta Veritas MasterCard: sicura e accettata ovunque

Siccome Carta Veritas è una MasterCard, puoi usarla per pagare e prelevare in 37 milioni di esercizi commerciali e ATM in tutto il mondo.

Ogni transazione è protetta dal MasterCard SecureCode, tecnologia di verifica avanzata che si basa su un codice OTP univoco, fondamentale per prevenire frodi o furti.

Oltre a essere un mezzo di pagamento, Carta Veritas offre diversi servizi aggiuntivi, tra cui prestiti entro 48 ore, piani assicurativi, opportunità di trading nel mercato azionario e l’esclusivo Veritas Private Club.

Con quest’ultimo servizio, potrai ottenere alcuni grandi vantaggi, come il servizio di concierge, il cashback sugli acquisti, le prenotazioni per i viaggi e altro.

Per quanto riguarda la richiesta di Carta Veritas, devi seguire la procedura guidata. Basta entrare nella pagina ufficiale cliccando sul bottone qui sotto:

Una volta entrato, devi cliccare su “Ordina subito la tua carta” e inserire i tuoi dati. La carta, disponibile in versione virtuale o fisica, in colore oro o nero, è anche personalizzabile.

Il canone annuale che dovrai pagare è di 29,90€, che equivale a meno di 2,50 euro al mese. Una cifra davvero irrisoria per una carta che ti consente di fare tante operazioni come se fosse un vero conto corrente.

