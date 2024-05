L’estate è alle porte, meglio quindi prepararsi al meglio acquistando l’attrezzatura giusta per godersi le giornate all’aperto. Non può di certo mancare la musica, e in questo può aiutare la cassa Bluetooth LG XBOOM Go XG9Q con 80W di potenza e un design robusto e resistente (certificazione IP67). Il suo prezzo di listino non è particolarmente accessibile (549€), ma con lo sconto odierno su Amazon del 62% la si aggiunge al carrello a soli 208,99 euro, spedizione compresa. È il nuovo minimo storico, ed è eccezionale.

Potenza senza compromessi: la cassa Bluetooth di LG è sia per interni che esterni (-62%)

L’XG9Q vanta un design robusto e resistente, perfetto per ogni avventura. La sua certificazione IP67 lo rende resistente all’acqua e alla polvere, quindi puoi portarlo con te in spiaggia, in piscina o anche sotto la pioggia senza preoccupazioni. Il design ergonomico e la maniglia integrata lo rendono facile da trasportare, mentre la base in gomma antiscivolo garantisce stabilità su qualsiasi superficie.

La cassa Bluetooth di LG è dotato di due woofer da 4,5 pollici e un tweeter a compressione, che offrono una risposta in frequenza ampia e dettagliata. La tecnologia Sound Boost proprietaria, poi, aumenta ulteriormente la potenza del suono, mentre l’ottimizzatore automatico dei bassi assicura bassi profondi e ricchi. Attraverso l’app XBOOM (iOS, Android) è inoltre possibile personalizzare ulteriormente l’esperienza audio: regolare l’equalizzazione, scegliere tra diverse modalità di preset audio e anche creare impostazioni personalizzate.

Altra caratteristica interessanti è che questo speaker wireless è dotato di un sistema di illuminazione strobo posteriore che si sincronizza con la musica, creando un’atmosfera di festa coinvolgente.

Per quanto riguarda la batteria, l’autonomia è di circa 24 ore con una singola carica.