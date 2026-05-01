Fibra invisibile per la casa: trucco economico per avere rete veloce senza rompere i muri

Questa fibra ottica invisibile porta Internet veloce in casa senza lavori: si nasconde ovunque, costa poco e può arrivare fino a 25 Gbps e oltre.
Michele Nasi
Pubblicato il 1 mag 2026
Fibra invisibile per la casa: trucco economico per avere rete veloce senza rompere i muri

La fibra ottica ultrasottile e resistente alle pieghe sta diventando una soluzione molto interessante per chi vive in appartamenti senza canaline Ethernet, case in affitto o ambienti dove forare muri e passare cavi Ethernet Cat6/Cat7 non è praticabile. Segnaliamo il caso di utente che ha realizzato un’installazione domestica basata su fibra monomodale bend-insensitive G.657.A2/G.657.B3, diametro esterno intorno a 0,9 mm, posata lungo battiscopa, angoli e cornici con piccoli punti di colla a caldo.

Il punto forte è che guardandola appena da un metro di distanza il cavo fibra quasi scompare ed è sostanzialmente irriconoscibile rispetto all’ambiente che lo circonda (esempio di cavo fibra trasparente e invisibile). È una soluzione che non sostituisce Ethernet in ogni scenario, soprattutto dove serve PoE (Power over Ethernet), ma per collegare due switch, un router a un rack, una stanza remota o una postazione PC può essere una scelta certamente elegante, economica e tecnicamente molto valida.

Perché la fibra monomodale è diversa dal classico cavo Ethernet

La fibra “invisibile”, invece, lavora quasi come un filo trasparente: può seguire il profilo di un battiscopa, salire attorno a una porta, infilarsi in piccole fessure e restare difficilissima da notare.

La tecnologia alla base non è magica: è fibra ottica monomodale progettata per tollerare meglio le macro-pieghe. La raccomandazione ITU-T G.657 riguarda proprio le fibre monomodali meno sensibili alla perdita da curvatura, pensate per reti di accesso e installazioni FTTH; la categoria G.657.A2 è indicata per raggi minimi di progetto di 7,5 mm, mentre le fibre di categoria B sono ottimizzate per curvature ancora più spinte.

La configurazione tipica è composta da tre elementi: una fibra pre-terminata LC/UPC, due moduli SFP BiDi compatibili e due dispositivi con slot SFP/SFP+, oppure due media converter (dispositivi che trasformano il segnale da un tipo di supporto a un altro, ad esempio da fibra ottica a cavo Ethernet) se gli apparati di rete non hanno slot ottici.

BiDi significa bidirezionale: trasmissione e ricezione viaggiano sulla stessa fibra usando lunghezze d’onda diverse, spesso su una direzione a 1310 nm e nell’altra a 1550 nm. Per questo i moduli vanno acquistati in coppia complementare: un’estremità trasmette dove l’altra riceve, e viceversa. Non basta comprare due SFP identici.

Un dettaglio critico è il connettore. Molti moduli SFP usano LC/UPC, riconoscibile di solito dal connettore blu; i connettori APC, spesso verdi, hanno una lucidatura angolata e non vanno mescolati con UPC se non si vuole introdurre attenuazione o incompatibilità fisica.

Prestazioni: non è il cavo fibra il vero limite

Su una tratta domestica di pochi metri o decine di metri, la fibra monomodale non è mai il collo di bottiglia. Utilizzando moduli appropriati, può operare a velocità di 1, 10, 25 Gbps o superiori, a condizione che lo switch, i transceiver (i componenti che convertono il segnale elettrico in ottico e viceversa) e il budget ottico (la quantità massima di perdita di segnale tollerata lungo la fibra) siano tra loro compatibili. Nella pratica, il limite è quasi sempre l’elettronica collegata alle estremità, non il filo trasparente che corre lungo il battiscopa.

Per una casa o un piccolo homelab, già una coppia di SFP BiDi da 1 Gbps può bastare. Chi vuole collegare un NAS, un server, un rack o una workstation può invece orientarsi su SFP+ da 10 Gbps, facendo attenzione alla compatibilità con lo switch.

I vantaggi reali

Il primo vantaggio è estetico: il cavo praticamente sparisce. Il secondo è pratico: non richiede canaline invasive, lavori murari o passaggi impossibili nei muri. Il terzo è tecnico: la fibra è immune ai disturbi elettromagnetici, consente distanze elevate e lascia margine per upgrade futuri semplicemente cambiando transceiver e apparati.

C’è anche un vantaggio per chi vive in affitto. Piccoli punti di colla a caldo sono più reversibili di canaline incollate, fori o sostituzioni di cablaggio esistente. Naturalmente serve buon senso: non bisogna tirare la fibra, schiacciarla sotto profili rigidi o nasconderla dove potrebbe essere tagliata durante futuri lavori.

I limiti da non ignorare

La fibra non trasporta alimentazione: quindi niente PoE, PoE+ o PoE++. Se bisogna alimentare un access point, una videocamera o un dispositivo remoto, serve comunque una fonte elettrica locale oppure un cavo in rame separato.

Inoltre, un cavo fibra come quello presentato in apertura è sottile e poco protetto. È di certo più resistente alle pieghe rispetto a una fibra tradizionale, ma non è immune a schiacciamenti, tagli, strattoni o urti. Va posata senza tensione, evitando angoli troppo aggressivi, porte mobili, battiscopa soggetti a colpi e zone “delicate”.

Conviene inoltre acquistare cavi già terminati: realizzare le terminazioni con un approccio “fai-da-te” richiede strumenti, competenza e pazienza. Per un’installazione domestica, scegliere la lunghezza più vicina e gestire l’eccedenza con una piccola curva morbida è molto più sensato.

Quanto può costare

Il costo può essere sorprendentemente basso se si possiedono già switch con slot SFP. Una tratta pre-terminata può costare poche decine di euro; una coppia di moduli SFP BiDi da 1 Gbit/s o 10 Gbit/s varia molto in base a marca, compatibilità e canale d’acquisto.

Se invece è necessario utilizzare dei media converter, il costo aumenta, ma nella maggior parte dei casi rimane comunque competitivo rispetto a soluzioni basate su più adattatori classici o rispetto a interventi di cablaggio professionale.

La fibra invisibile bend-insensitive non è una moda da laboratorio domestico: è una risposta concreta a un problema molto comune. Dove altre soluzioni più tradizionali non convincono, una singola fibra monomodale quasi invisibile può offrire una connessione stabile, veloce e pulita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Docker pull bloccato: il calcio manda in tilt gli sviluppatori
Connettività

Docker pull bloccato: il calcio manda in tilt gli sviluppatori
Promozione Iliad: 250GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 11,99€ al mese
Offerte

Promozione Iliad: 250GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 11,99€ al mese
Passa a Very Mobile con tanti Giga in 5G da 5,99 euro al mese: ecco le promo
Offerte

Passa a Very Mobile con tanti Giga in 5G da 5,99 euro al mese: ecco le promo
Fibra Iliad: offerta con router Wi-Fi 7 incluso
Connettività

Fibra Iliad: offerta con router Wi-Fi 7 incluso
Link copiato negli appunti