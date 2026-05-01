Fibra invisibile per la casa: trucco economico per avere rete veloce senza rompere i muri

La fibra ottica ultrasottile e resistente alle pieghe sta diventando una soluzione molto interessante per chi vive in appartamenti senza canaline Ethernet, case in affitto o ambienti dove forare muri e passare cavi Ethernet Cat6/Cat7 non è praticabile. Segnaliamo il caso di utente che ha realizzato un’installazione domestica basata su fibra monomodale bend-insensitive G.657.A2/G.657.B3, diametro esterno intorno a 0,9 mm, posata lungo battiscopa, angoli e cornici con piccoli punti di colla a caldo.

Il punto forte è che guardandola appena da un metro di distanza il cavo fibra quasi scompare ed è sostanzialmente irriconoscibile rispetto all’ambiente che lo circonda (esempio di cavo fibra trasparente e invisibile). È una soluzione che non sostituisce Ethernet in ogni scenario, soprattutto dove serve PoE (Power over Ethernet), ma per collegare due switch, un router a un rack, una stanza remota o una postazione PC può essere una scelta certamente elegante, economica e tecnicamente molto valida.

Perché la fibra monomodale è diversa dal classico cavo Ethernet

La fibra “invisibile”, invece, lavora quasi come un filo trasparente: può seguire il profilo di un battiscopa, salire attorno a una porta, infilarsi in piccole fessure e restare difficilissima da notare.

La tecnologia alla base non è magica: è fibra ottica monomodale progettata per tollerare meglio le macro-pieghe. La raccomandazione ITU-T G.657 riguarda proprio le fibre monomodali meno sensibili alla perdita da curvatura, pensate per reti di accesso e installazioni FTTH; la categoria G.657.A2 è indicata per raggi minimi di progetto di 7,5 mm, mentre le fibre di categoria B sono ottimizzate per curvature ancora più spinte.

La configurazione tipica è composta da tre elementi: una fibra pre-terminata LC/UPC, due moduli SFP BiDi compatibili e due dispositivi con slot SFP/SFP+, oppure due media converter (dispositivi che trasformano il segnale da un tipo di supporto a un altro, ad esempio da fibra ottica a cavo Ethernet) se gli apparati di rete non hanno slot ottici.

BiDi significa bidirezionale: trasmissione e ricezione viaggiano sulla stessa fibra usando lunghezze d’onda diverse, spesso su una direzione a 1310 nm e nell’altra a 1550 nm. Per questo i moduli vanno acquistati in coppia complementare: un’estremità trasmette dove l’altra riceve, e viceversa. Non basta comprare due SFP identici.

Un dettaglio critico è il connettore. Molti moduli SFP usano LC/UPC, riconoscibile di solito dal connettore blu; i connettori APC, spesso verdi, hanno una lucidatura angolata e non vanno mescolati con UPC se non si vuole introdurre attenuazione o incompatibilità fisica.

Prestazioni: non è il cavo fibra il vero limite

Su una tratta domestica di pochi metri o decine di metri, la fibra monomodale non è mai il collo di bottiglia. Utilizzando moduli appropriati, può operare a velocità di 1, 10, 25 Gbps o superiori, a condizione che lo switch, i transceiver (i componenti che convertono il segnale elettrico in ottico e viceversa) e il budget ottico (la quantità massima di perdita di segnale tollerata lungo la fibra) siano tra loro compatibili. Nella pratica, il limite è quasi sempre l’elettronica collegata alle estremità, non il filo trasparente che corre lungo il battiscopa.

Per una casa o un piccolo homelab, già una coppia di SFP BiDi da 1 Gbps può bastare. Chi vuole collegare un NAS, un server, un rack o una workstation può invece orientarsi su SFP+ da 10 Gbps, facendo attenzione alla compatibilità con lo switch.

I vantaggi reali

Il primo vantaggio è estetico: il cavo praticamente sparisce. Il secondo è pratico: non richiede canaline invasive, lavori murari o passaggi impossibili nei muri. Il terzo è tecnico: la fibra è immune ai disturbi elettromagnetici, consente distanze elevate e lascia margine per upgrade futuri semplicemente cambiando transceiver e apparati.

C’è anche un vantaggio per chi vive in affitto. Piccoli punti di colla a caldo sono più reversibili di canaline incollate, fori o sostituzioni di cablaggio esistente. Naturalmente serve buon senso: non bisogna tirare la fibra, schiacciarla sotto profili rigidi o nasconderla dove potrebbe essere tagliata durante futuri lavori.

I limiti da non ignorare

La fibra non trasporta alimentazione: quindi niente PoE, PoE+ o PoE++. Se bisogna alimentare un access point, una videocamera o un dispositivo remoto, serve comunque una fonte elettrica locale oppure un cavo in rame separato.

Inoltre, un cavo fibra come quello presentato in apertura è sottile e poco protetto. È di certo più resistente alle pieghe rispetto a una fibra tradizionale, ma non è immune a schiacciamenti, tagli, strattoni o urti. Va posata senza tensione, evitando angoli troppo aggressivi, porte mobili, battiscopa soggetti a colpi e zone “delicate”.

Conviene inoltre acquistare cavi già terminati: realizzare le terminazioni con un approccio “fai-da-te” richiede strumenti, competenza e pazienza. Per un’installazione domestica, scegliere la lunghezza più vicina e gestire l’eccedenza con una piccola curva morbida è molto più sensato.

Quanto può costare

Il costo può essere sorprendentemente basso se si possiedono già switch con slot SFP. Una tratta pre-terminata può costare poche decine di euro; una coppia di moduli SFP BiDi da 1 Gbit/s o 10 Gbit/s varia molto in base a marca, compatibilità e canale d’acquisto.

Se invece è necessario utilizzare dei media converter, il costo aumenta, ma nella maggior parte dei casi rimane comunque competitivo rispetto a soluzioni basate su più adattatori classici o rispetto a interventi di cablaggio professionale.

La fibra invisibile bend-insensitive non è una moda da laboratorio domestico: è una risposta concreta a un problema molto comune. Dove altre soluzioni più tradizionali non convincono, una singola fibra monomodale quasi invisibile può offrire una connessione stabile, veloce e pulita.