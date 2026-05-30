TP-Link guarda già al Wi-Fi 8: cosa può cambiare per le reti

TP-Link ha deciso di anticipare i tempi presentando la futura piattaforma Archer 8, una nuova generazione di router Wi-Fi 8 attesa entro ottobre 2026, mentre gran parte del mercato sta ancora completando la transizione verso Wi-Fi 7.

La mossa è particolarmente significativa considerando che lo standard IEEE 802.11bn non è ancora stato finalizzato e la certificazione ufficiale non dovrebbe arrivare prima del 2028. Non è la prima volta che accade: anche con Wi-Fi 6 e Wi-Fi 7 i produttori hanno commercializzato hardware basato su specifiche preliminari con largo anticipo rispetto alla ratifica definitiva.

Wi-Fi 8 cambia priorità: meno velocità massima, più stabilità e affidabilità

Il cambiamento più rilevante rispetto alle generazioni precedenti riguarda l’impostazione di fondo.

Wi-Fi 6 aveva introdotto OFDMA e MU-MIMO, Wi-Fi 7 aveva aggiunto Multi-Link Operation, canali da 320 MHz e modulazione 4K-QAM, tutti orientati ad aumentare la banda disponibile. Wi-Fi 8 sposta invece il focus sull’affidabilità della connessione, un’esigenza sempre più concreta in abitazioni con decine di dispositivi connessi simultaneamente.

I test preliminari di TP-Link indicano miglioramenti fino al 33% nel throughput reale a distanze elevate e incrementi fino al 24% in condizioni di segnale variabile, grazie a nuove tecniche di modulazione progettate per mantenere stabile il collegamento piuttosto che inseguire il picco di velocità. Per streaming video, cloud gaming, videoconferenze e domotica, la continuità della connessione conta molto più della velocità massima teorica.

Tra le funzioni considerate centrali compare la Multi-AP Coordination, che consente a più access point di collaborare attivamente nella gestione del traffico radio invece di operare come unità indipendenti. In una rete mesh tradizionale ogni nodo gestisce autonomamente la propria copertura; con il coordinamento multi-AP i dispositivi possono sincronizzare trasmissioni, potenza del segnale e allocazione delle risorse radio, riducendo le interferenze interne e migliorando il roaming tra ambienti diversi.

Secondo i documenti preliminari su IEEE 802.11bn, questa funzione è uno degli elementi cardine della filosofia Ultra High Reliability (UHR), pensata per avvicinare il comportamento delle reti wireless alla prevedibilità delle connessioni cablate.

Roadmap, specifiche mancanti e i rischi concreti di uno standard non ancora ratificato

La famiglia di prodotti annunciata va oltre il singolo router. Dopo Archer 8 di ottobre 2026 è previsto il sistema mesh Deco 8 nei primi mesi del 2027, seguito da router portatile Roam 8, adattatori USB e range extender compatibili. Le specifiche tecniche definitive mancano quasi completamente: TP-Link non ha ancora comunicato configurazione radio, numero di antenne, velocità aggregate né caratteristiche del processore.

Il nodo critico resta la maturità dello standard. Acquistare hardware basato su specifiche preliminari ha già comportato in passato aggiornamenti firmware complessi e, in alcuni casi, funzionalità che non hanno potuto essere adeguate completamente alle specifiche finali.

A questo si aggiunge che Wi-Fi 7 non ha ancora raggiunto una diffusione capillare: molti smartphone, notebook e dispositivi smart home utilizzano ancora Wi-Fi 6 o Wi-Fi 5, rendendo inutilizzabili in pratica i vantaggi delle nuove generazioni.

Per chi dispone già di una rete Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7 ben configurata, i benefici nel breve periodo potrebbero risultare marginali. Il discorso cambia per ambienti molto congestionati, abitazioni di grandi dimensioni o reti mesh estese, dove i miglioramenti su stabilità, coordinamento radio e roaming potrebbero diventare decisamente più evidenti.