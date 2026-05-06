Passa a Iliad: 170 giga con minuti e SMS illimitati a meno di 8 euro per sempre

Iliad ha lanciato la nuova offerta Top 170 Plus che sta conquistando tutti. A soli 7,99 euro al mese, infatti, puoi avere un pacchetto completo che include 170 giga, minuti e SMS illimitati con 17GB extra dedicati alla navigazione all’estero in Europa. La tariffa ha la garanzia della dicitura “per sempre” e non dovrai temere quindi rimodulazioni a sorpresa in futuro.

I dettagli dell’offerta

Il traffico dati garantito da questa offerta: ben 170 giga in 4G/4G+ più che sufficienti per le esigenze del 99% degli utenti con cui guardare serie TV in streaming, ascoltare musica, navigare sui social e fare videochiamate senza l’ansia di finire i giga prima della scadenza. Nel caso però dovessi riuscire a finirli, internet si blocca per evitare costi extra non voluti, a meno che tu non dia l’autorizzazione a proseguire al costo di 90 centesimi ogni 100MB.

Non mancano nemmeno chiamate e messaggi limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali validi anche quando ti trovi in viaggio nei paesi dell’Unione Europea. A proposito, in questi casi potrai contare anche su ben 17 GB di traffico dati da utilizzare esclusivamente quando sei in roaming in Europa.

Infine, ulteriore vantaggio è dato dalla presenza di minuti illimitati dall’Italia verso decine di destinazioni internazionali di rete fissa, compresi i numeri cellulari verso Stati Uniti e Canada.

Con tutto quello che ti serve, come hotspot, segreteria telefonica, servizio “mi richiami” e portabilità del tuo vecchio numero, a questa offerta non manca niente. Attivala ora.