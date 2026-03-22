Passa a Very Mobile con tanti Giga in 5G da 5,99 euro al mese: ecco le promo

Ecco tutte le offerte da tenere in considerazione per passare a Very Mobile con tanti Giga in 5G a prezzo contenuto.
Davide Raia
Pubblicato il 22 mar 2026
Passa a Very Mobile con tanti Giga in 5G da 5,99 euro al mese: ecco le promo

E’ il momento giusto per passare a Very Mobile: l’operatore è sempre più un punto di riferimento del mercato di telefonia mobile e mette a disposizione dei nuovi utenti diverse offerte molto vantaggiose, con possibilità di sfruttare la rete 5G a partire da 5,99 euro al mese. Su alcune offerte, inoltre, è possibile sfruttare anche il primo mese gratuito. Per attivare una delle offerte dell’operatore basta visitare il sito ufficiale di Very Mobile, accessibile tramite il box qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Very Mobile

Very Mobile offerta 200GB

Le offerte di Very Mobile

Per passare a Very Mobile è possibile scegliere tra queste offerte:

  • minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G e 5G (fino a 30 Mbps) con un prezzo scontato a 5,99 euro al mese, con 1 mese in omaggio; l’offerta è disponibile per nuovi numeri e con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati
  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 4G e 5G con un prezzo scontato a 6,99 euro al mese, con 1 mese in omaggio in caso di portabilità; l’offerta è disponibile per nuovi numeri e con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati
  • minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 4G e 5G con un prezzo scontato a 7,99 euro al mese; l’offerta è disponibile per nuovi numeri e con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati
  • minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 4G e 5G con un prezzo scontato a 9,99 euro al mese; l’offerta è disponibile per nuovi numeri e con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati
  • minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 4G e 5G con un prezzo scontato a 11,99 euro al mese, con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, ho. Mobile, Spusu e WINDTRE
  • minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 4G e 5G con un prezzo scontato a 12,99 euro al mese, con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, ho. Mobile, Spusu e WINDTRE
  • minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 4G e 5G con un prezzo scontato a 13,99 euro al mese, con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, ho. Mobile, Spusu e WINDTRE
  • 1000 GB in 4G e 5G al costo di 12,99 euro al mese, per nuovi numeri
  • Giga illimitati in 4G e 5G al costo di 14,99 euro al mese, per nuovi numeri

Per attivare una delle offerte scelte basta premere sul box qui di sotto.

Accedi qui alle offerte di Very Mobile

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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