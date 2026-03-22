Passa a Very Mobile con tanti Giga in 5G da 5,99 euro al mese: ecco le promo

E’ il momento giusto per passare a Very Mobile: l’operatore è sempre più un punto di riferimento del mercato di telefonia mobile e mette a disposizione dei nuovi utenti diverse offerte molto vantaggiose, con possibilità di sfruttare la rete 5G a partire da 5,99 euro al mese. Su alcune offerte, inoltre, è possibile sfruttare anche il primo mese gratuito. Per attivare una delle offerte dell’operatore basta visitare il sito ufficiale di Very Mobile, accessibile tramite il box qui di sotto.

Le offerte di Very Mobile

Per passare a Very Mobile è possibile scegliere tra queste offerte:

minuti e SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G e 5G ( fino a 30 Mbps) con un prezzo scontato a 5,99 euro al mese , con 1 mese in omaggio; l’offerta è disponibile per nuovi numeri e con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati

fino a 30 Mbps) con un prezzo scontato a , con l’offerta è disponibile per nuovi numeri e con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati minuti e SMS illimitati oltre a 2 00 GB in 4G e 5G con un prezzo scontato a 6,99 euro al mese, con 1 mese in omaggio in caso di portabilità; l’offerta è disponibile per nuovi numeri e con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati

con un prezzo scontato a con in caso di portabilità; l’offerta è disponibile per nuovi numeri e con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 4G e 5G con un prezzo scontato a 7,99 euro al mese ; l’offerta è disponibile per nuovi numeri e con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati

con un prezzo scontato a ; l’offerta è disponibile per nuovi numeri e con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 4G e 5G con un prezzo scontato a 9,99 euro al mese ; l’offerta è disponibile per nuovi numeri e con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati

con un prezzo scontato a ; l’offerta è disponibile per nuovi numeri e con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati minuti e SMS illimitati oltre a 200 GB in 4G e 5G con un prezzo scontato a 11,99 euro al mese , con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, ho. Mobile, Spusu e WINDTRE

con un prezzo scontato a , con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, ho. Mobile, Spusu e WINDTRE minuti e SMS illimitati oltre a 300 GB in 4G e 5G con un prezzo scontato a 12,99 euro al mese , con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, ho. Mobile, Spusu e WINDTRE

con un prezzo scontato a , con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, ho. Mobile, Spusu e WINDTRE minuti e SMS illimitati oltre a 440 GB in 4G e 5G con un prezzo scontato a 1 3,99 euro al mese, con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, ho. Mobile, Spusu e WINDTRE

con un prezzo scontato a 1 con portabilità da TIM, Vodafone, Kena, ho. Mobile, Spusu e WINDTRE 1000 GB in 4G e 5G a l costo di 12,99 euro al mese , per nuovi numeri

l costo di , per nuovi numeri Giga illimitati in 4G e 5G al costo di 14,99 euro al mese, per nuovi numeri

Per attivare una delle offerte scelte basta premere sul box qui di sotto.