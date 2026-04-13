Docker pull bloccato: il calcio manda in tilt gli sviluppatori

Durante le partite di calcio della Liga EA Sports spagnola, gli sviluppatori spagnoli si trovano ad affrontare un problema inaspettato: i comandi docker pull falliscono sistematicamente.

Non è un bug, non è un problema di configurazione. È una conseguenza diretta dei blocchi IP attivati dalla Liga contro Cloudflare, autorizzati da una sentenza del Juzgado de lo Mercantil nº 6 di Barcellona.

Il caso è emerso su Hacker News, dove un utente ha segnalato l’errore, un classico fallimento di verifica certificato x509 su domini Cloudflare R2, inizialmente scambiato per un problema di rete locale o di configurazione Tailscale.

Copiando l’URL incriminato nel browser, la causa reale è diventata chiara: un banner ufficiale che notifica il blocco dell’IP in conformità alla sentenza, su istanza della Liga.

Perché la Liga spagnola blocca indirizzi Cloudflare?

Secondo la nota ufficiale della Liga, la strategia risponde a un problema concreto: oltre il 50% degli indirizzi IP che distribuiscono illegalmente i contenuti audiovisivi del campionato spagnolo risulta protetto da Cloudflare.

La società statunitense, accusata di non aver dato seguito ai ripetuti solleciti di rimozione, è stata definita dalla sentenza cooperatore necessario nei reati contro la proprietà intellettuale, attraverso quello che il tribunale chiama “blanqueo digital” di contenuti trasmessi abusivamente.

La Liga sostiene di disporre di prove che le IP bersagliate distribuiscono contenuti illegali, pur riconoscendo che gli stessi indirizzi vengono utilizzati anche da servizi legittimi come Docker Hub e Cloudflare R2.

Il danno collaterale sulle infrastrutture digitali

È proprio qui il nodo del problema. Cloudflare opera su infrastrutture condivise: bloccare un IP per fermare uno stream pirata significa bloccare potenzialmente tutto ciò che transita su quello stesso indirizzo.

Il risultato pratico, documentato su Hacker News, è che le pipeline GitLab vanno in errore durante le giornate di campionato, i deployment si interrompono e i team tecnici si trovano a diagnosticare un’anomalia che non ha nulla a che fare con il loro codice. Un utente ha sintetizzato la situazione con una formula diventata virale nel thread: “pura follia”.

Il caso spagnolo non è isolato (misure antipirateria dinamiche che coinvolgono IP di Google e provider VPN esistono in altri paesi, inclusa l’Italia) ma la sua particolarità è la scala e la precisione chirurgica con cui colpisce infrastrutture DevOps di uso quotidiano. Il confine tra tutela del diritto d’autore e interruzione di servizi legittimi, in questo caso, è già stato attraversato.