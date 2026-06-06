Con Iliad hai una sola compagnia per smartphone e casa, a prezzo occasione (22€)

Fino a qualche anno fa era normale avere un operatore per il cellulare e un altro per Internet a casa. Oggi, però, sempre più persone cercano una soluzione unica. Ci ha pensato bene Iliad, che dopo aver conquistato milioni di utenti nel mobile sta puntando con decisione anche sulla connessione domestica. La novità? Oggi non c’è più soltanto la fibra. Da poco è arrivata anche la 5G BOX Casa, pensata per chi vive in zone dove la fibra non arriva o non offre ancora prestazioni soddisfacenti.

Fibra se puoi, 5G se vuoi: scopri Iliad

Quando si parla di connessione domestica, il primo pensiero va quasi sempre alla fibra ottica. E in effetti l’offerta Iliad permette di navigare con tecnologia FTTH fino a 5 Gigabit nelle aree coperte. Ma non tutti hanno questa possibilità. Ecco perché l’operatore ha lanciato una soluzione alternativa che sfrutta la rete mobile: la nuova 5G BOX Casa. In pratica basta collegare il modem e iniziare a navigare, senza lavori in casa e senza attendere l’installazione della fibra.

Chi possiede già un’offerta mobile Iliad da almeno 9,99 euro al mese può attivare sia la fibra sia la 5G BOX Casa a 22,99 euro al mese. Per tutti gli altri clienti il costo è di 26,99 euro mensili. Nessuna sorpresa in fattura, nessun aumento programmato e nessun vincolo di permanenza. L’aspetto interessante è che oggi con Iliad puoi gestire smartphone e connessione di casa all’interno dello stesso ecosistema. Per molti utenti il vero vantaggio non è soltanto il prezzo. È la comodità di avere meno complicazioni, meno contratti da seguire e una sola realtà a cui fare riferimento per restare connessi ovunque.