Perché alcuni moduli SFP+ da 10 Gigabit finiscono per surriscaldarsi

La diffusione di switch Multigigabit, NAS domestici sempre più veloci e schede di rete 10 GbE ha reso accessibili prestazioni che fino a pochi anni fa appartenevano a configurazioni industriali. Sono in molti che in ufficio o a casa stanno aggiornando le proprie infrastrutture di rete con collegamenti a Gigabit Ethernet, spesso sfruttando moduli SFP+ con interfaccia RJ45 per continuare a utilizzare il cablaggio Ethernet esistente. La promessa è allettante: ottenere velocità elevate senza dover sostituire immediatamente l’intera rete.

Le tecnologie 10GBASE-T hanno richiesto anni di sviluppo per raggiungere livelli accettabili in termini di consumi energetici e di dissipazione termica.

Con PHY (Physical Layer Transceiver) si fa riferimento ai componenti hardware che implementano il livello fisico di una rete, ossia la parte incaricata di trasformare i dati digitali provenienti dal dispositivo in segnali elettrici, ottici o radio da trasmettere sul mezzo di comunicazione, e viceversa. Le prime implementazioni dei PHY da 10 Gigabit consumavano diversi watt per ogni porta di rete e generavano una quantità di calore tale da richiedere sistemi di raffreddamento dedicati e di una certa importanza.

Sebbene i chipset moderni abbiano migliorato notevolmente questi aspetti, inserire tutta l’elettronica necessaria all’interno di un modulo SFP+ delle dimensioni di una chiavetta USB continua a rappresentare una sfida ingegneristica significativa.

Moduli SFP+ 10GBASE-T: quando il calore diventa un grosso problema

Il disassemblaggio di un modulo SFP+ 10GBASE-T utilizzato per collegare un NAS attraverso un normale cavo Cat-5e ha mostrato i limiti di questa soluzione: temperature elevate, degrado dei materiali e problemi di affidabilità comparsi dopo mesi di utilizzo continuativo.

Il caso analizzato nasce da una situazione piuttosto comune: un collegamento a 10 Gigabit tra due stanze, realizzato tramite moduli SFP+ RJ45 e cavo in rame esistente, ha iniziato a manifestare perdite di pacchetti e frame drop. L’indagine ha portato a una scoperta piuttosto eloquente: i moduli raggiungevano circa 40 °C già in condizioni di inattività.

Una volta aperto il transceiver, la scheda elettronica mostrava evidenti segni di stress termico. Alcune aree del circuito stampato (PCB) apparivano scolorite, fenomeno tipicamente associato a esposizioni prolungate a temperature elevate.

Il problema non riguarda esclusivamente il modulo stesso: gli slot SFP+ presenti in switch e schede di rete sono spesso progettati pensando a transceiver ottici o cavi DAC, soluzioni che consumano molta meno energia e generano quantità di calore decisamente inferiori.

Perché un piccolo modulo SFP+ può diventare così caldo

A differenza di un tradizionale ricetrasmettitore ottico, un adattatore RJ45 deve eseguire una notevole quantità di elaborazioni digitali per riuscire a trasportare un flusso dati da 10 Gbps attraverso quattro coppie di rame intrecciate.

Il PHY Ethernet deve infatti occuparsi di:

cancellazione dell’eco;

equalizzazione del segnale;

compensazione del rumore;

correzione degli errori;

gestione delle interferenze tra coppie;

negoziazione automatica delle velocità NBASE-T.

Tutte queste operazioni richiedono una potenza di calcolo significativa che si traduce inevitabilmente in dissipazione energetica.

Il ruolo del chipset Marvell Alaska

A valle dei test è emerso come all’interno di numerosi moduli SFP+ RJ45 si trovi il controller Marvell 88X3310, appartenente alla famiglia Alaska. Si tratta di un PHY Multigigabit progettato per supportare non soltanto il funzionamento a 10 Gbps, ma anche le velocità intermedie da 5 e 2,5 Gbps previste dagli standard NBASE-T.

Il chip può arrivare a dissipare circa 2,5 watt nelle condizioni operative più impegnative: su una scheda madre o su una scheda PCI Express tale valore non rappresenta un problema poiché è possibile utilizzare dissipatori di dimensioni adeguate e beneficiare del flusso d’aria generato dalle ventole del sistema. La situazione, però, cambia radicalmente all’interno di un modulo SFP+.

Qui il chipset è confinato in uno spazio estremamente ridotto: per trasferire il calore verso l’esterno sono impiegati sottili pad termici e piccoli dissipatori metallici collegati al guscio del modulo. L’intera struttura deve quindi funzionare come un radiatore passivo.

Quando il traffico aumenta oppure il modulo è installato in uno switch fanless, la temperatura interna può raggiungere valori molto elevati, accelerando il deterioramento dei componenti elettronici.

Mentre CPU, SSD e schede video dispongono di sensori facilmente accessibili, molti moduli SFP+ non espongono informazioni dettagliate sul proprio stato termico. Il surriscaldamento procede quindi silenziosamente per anni fino alla comparsa dei primi sintomi.

Il curioso trucco utilizzato per garantire la compatibilità

Le analisi effettuate su alcuni moduli commerciali hanno inoltre rivelato dettagli piuttosto interessanti rispetto al firmware integrato.

Molti produttori utilizzano microcontrollori dedicati, tra cui componenti compatibili con l’architettura 8051 o dispositivi come il BB21 F-16G, per gestire la comunicazione con lo switch ospitante.

Il comportamento osservato è particolarmente curioso: anziché dichiararsi come moduli 10GBASE-T, alcuni ricetrasmettitori si presentano allo switch come moduli ottici multimodali da 30 metri.

La scelta nasce da esigenze di compatibilità: numerosi switch meno recenti non comprendono correttamente le caratteristiche dei dispositivi NBASE-T e potrebbero rifiutarne il funzionamento. Simulando un comune transceiver ottico, il modulo riesce invece a essere accettato senza problemi.

Questo spiega anche alcuni comportamenti apparentemente anomali, come porte che risultano attive dal punto di vista logico pur non avendo alcun cavo Ethernet collegato sul lato RJ45.

Perché la fibra ottica genera meno problemi

La soluzione definitiva per superare eventuali problemi di surriscaldamento consiste nella sostituzione del collegamento in rame con una tratta in fibra monomodale e utilizzare moduli SFP+ ottici tradizionali. I benefici sono immediati, soprattutto dal punto di vista termico.

Il motivo è strettamente legato alla fisica della trasmissione. Un modulo ottico SFP+ deve gestire conversioni elettro-ottiche relativamente semplici rispetto all’enorme quantità di elaborazioni richieste da 10GBASE-T, alle quali abbiamo fatto menzione in precedenza. Il risultato è un assorbimento energetico sensibilmente inferiore e temperature operative più contenute.

Molti professionisti del networking consigliano infatti di utilizzare la fibra ottica quando la distanza supera pochi metri o quando esistono già canaline disponibili. Oltre a ridurre i consumi, la fibra elimina problemi legati alle interferenze elettromagnetiche e offre maggiore prevedibilità sul lungo periodo.

Per collegamenti molto brevi esistono anche i cavi DAC (Direct Attach Copper), una soluzione passiva o semi-passiva che spesso consuma meno dei transceiver RJ45 e genera quantità di calore decisamente inferiori.

Le nuove generazioni di moduli migliorano la situazione

Non tutti i transceiver 10GBASE-T soffrono degli stessi problemi. Le versioni più recenti utilizzano chipset più efficienti che riducono sensibilmente il consumo energetico.

Alcuni dispositivi più recenti dichiarano circa 1,5 watt di assorbimento durante il funzionamento normale. La differenza può sembrare limitata, ma in uno spazio estremamente ristretto un watt in meno rappresenta un miglioramento significativo dal punto di vista termico. Le temperature in idle risultano infatti più basse, anche se restano comunque superiori a quelle tipiche dei moduli ottici.

Ovviamente, i limiti fisici della tecnologia non scompaiono: inserire un PHY 10 Gigabit completo in un modulo SFP+ continua a richiedere più energia rispetto a un semplice transceiver ottico.

Chi utilizza reti Multigigabit dovrebbe quindi prestare maggiore attenzione alla dissipazione termica dell’intera infrastruttura: switch fanless, mini PC utilizzati come firewall e NAS compatti possono accumulare rapidamente calore quando ospitano più moduli SFP+ RJ45 contemporaneamente.

Una ventilazione attiva, anche minima, spesso produce risultati determinanti: un leggero flusso d’aria può ridurre di diversi gradi la temperatura dei transceiver e aumentare l’affidabilità nel lungo periodo.