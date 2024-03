Celebra la Festa del Papà con PrivateVPN a meno di 3€/mese come regalo

Quest’anno, sorprendi tuo padre per la Festa del Papà con un regalo che offre sicurezza e libertà nel mondo digitale: PrivateVPN. Con un’offerta speciale a meno di 3€ al mese, è il modo perfetto per mostrare il tuo affetto in un’era sempre più connessa alla rete Internet.

PrivateVPN: ecco il regalo migliore per la Festa del Papà

PrivateVPN non è solo un regalo momentaneo, ma può durare per tutta la vita volendo. Partendo da un abbonamento di 36 mesi a soli 2,08€ al mese, stai offrendo a tuo padre un servizio che lo protegge dai pericoli del web. E con uno sconto dell’85%, è un affare che non puoi ignorare.

PrivateVPN garantisce infatti una navigazione sicura e veloce, senza limiti o interruzioni. Dimentica il buffering e i timeout: l’esperienza online di tuo padre sarà fluida e privata. Grazie alla crittografia militare a 2048-bit, i suoi dati sono blindati contro ogni tentativo di intrusione.

Facile da usare su qualsiasi dispositivo, da Mac a Android, PrivateVPN promette una connessione semplice e veloce. Con 200 server sparsi in 63 paesi, la copertura è di livello mondiale. E se tuo padre scarica spesso qualsiasi cosa, c’è anche la possibilità di aprire una porta dedicata per Torrent.

Il supporto clienti sarà sempre a sua disposizione, con persone reali pronte ad assisterti, mai bot o assistenti virtuali. Potrà connettere fino a 10 dispositivi contemporaneamente, così potrai godere anche tu di questa protezione.

Inoltre, PrivateVPN rispetta la sua privacy: non registra alcun dato e non lo condivide con terze parti. La sua attività online rimane solo sua.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di fare un regalo importante e duraturo. Approfitta dello sconto dell’85% e scegli PrivateVPN per la Festa del Papà. Oppure fargli provare il servizio gratuitamente per 7 giorni. Sicurezza, velocità e affidabilità: è ciò che merita tuo padre.