Champions League, Formula 1 e Serie TV: offerte sui pacchetti NOW

Sconti sui Pass NOW: Pass Sport a 24,99€/mese con 12 mesi al prezzo di 9, Pass Cinema ed Entertainment da 6,99€/mese e opzione Premium inclusa per un mese.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 9 nov 2026
Champions League, Formula 1 e Serie TV: offerte sui pacchetti NOW
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NOW rinnova la propria struttura tariffaria e propone sconti interessanti sui pacchetti con formula annuale. Un modo per fronteggiare gli aumenti relativi soprattutto al segmento sport e che permettono di fatto di risparmiare e “annullare” i nuovi listini.

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Il pacchetto di punta è proprio il pass Sport, che include l’intero ventaglio delle Coppe Europee UEFA, 3 partite su 10 a turno di Serie A, la Serie C, Premier League e Bundesliga, affiancate da tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP in esclusiva streaming, i tornei di tennis dell’ATP e WTA Tour con Wimbledon e US Open, oltre al grande basket di NBA, EuroLeague e Serie A LBA. Scegliendo la formula con vincolo annuale, infatti, il costo scende a 24,99 euro al mese invece di 34,99.

In casa NOW però c’è tanto spazio anche per film, show e produzioni televisive di successo. Il pacchetto completo Pass Cinema, Entertainment & Premium scende in promozione a soli 6,99 euro al mese per il primo mese con vincolo annuale (poi 10 euro al mese per la quota Premium) oppure a 11,99 euro al mese senza vincoli per il primo periodo: include le grandi serie internazionali come House of the Dragon, le produzioni esclusive Sky Original, show cult come X Factor e MasterChef Italia, oltre 1000 film on demand, la visione simultanea su 2 dispositivi nel nucleo domestico, contenuti on demand senza interruzioni pubblicitarie e la disponibilità progressiva del 4K UHD sui dispositivi compatibili.

Per una configurazione più essenziale puoi puntare sul Cinema & Entertainment a 7,99 euro al mese con formula 12 mesi al prezzo di 8 (anziché 11,99 euro al mese) oppure sul solo Pass Entertainment a 4,99 euro al mese con la promo 12 mesi al prezzo di 7 (invece di 8,99 euro), entrambi su singolo dispositivo e con pubblicità on demand.

Il meglio del calcio, dei motori e delle serie TV più attese della stagione a una tariffa ridotta: approfitta dell’occasione sui pass annuali di NOW.

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