DAZN Full in offerta: tutta la Serie A e tanto altro a prezzo scontato

DAZN è la piattaforma di riferimento per gli appassionati di sport. Con il piano Full, infatti, è possibile accedere a tantissimi contenuti, seguendo la Serie A, la Serie B ma anche tanti “altri sport”.

Per un periodo di tempo limitato, DAZN Full è in sconto. Tutti i nuovi utenti hanno la possibilità di accedere al servizio con un prezzo ridotto fino a 29,99 euro al mese.

Per sfruttare la promo basta visitare il sito ufficiale di DAZN, tramite il link qui di sotto. Lo sconto in questione sarà disponibile solo per un breve perioddo di tempo.

Cosa prevede l’offerta di DAZN

Con il piano Full è possibile accedere a tutto il catalogo di contenuti di DAZN. Sfruttando la promo in corso, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 29,99 euro al mese, scegliendo il piano da 12 mesi.

In alternativa, è possibile sfruttare la versione mensile con possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso. Il costo del servizio si riduce, grazie allo sconto in corso, a 39,99 euro al mese.

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter accedere a tanti contenuti sportivi, dalla Serie A alla Serie B passando per gli altri sport, come il basket, con condizioni vantaggiose.

Ricordiamo che continua a essere possibile l’attivazione degli altri piani, come il Family che consente l’accesso alla piattaforma da 2 dispositivi in contemporanea.

La promo in questione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è disponibile tramite il link qui di sotto. Quest’offerta è valida solo per un breve periodo e solo tramite una procedura di attivazione dal sito della piattaforma. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per tutti gli appassionati di sport che non hanno ancora attivato l’abbonamento.