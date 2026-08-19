Perché ChatGPT porta la pubblicità in Italia: chi la vedrà e come funziona

La pubblicità dentro ChatGPT sta per arrivare anche in Italia. OpenAI ha annunciato l’estensione del programma ChatGPT Ads a 31 mercati europei, con l’avvio previsto a partire da lunedì 24 agosto.

La società guidata da Sam Altman ha costruito una piattaforma pubblicitaria vera e propria, con campagne, targeting, ottimizzazione delle conversioni e strumenti per misurare i risultati. L’obiettivo è evidentemente quello di attivare un nuovo canale di monetizzazione accanto ai ricavi già prodotti dagli abbonamenti ChatGPT, dalle API e dall’offerta enterprise, che oggi rappresentano i pilastri economici dell’azienda.

Lo sbarco di ChatGPT Ads in Europa arriva dopo 6 sei mesi di sperimentazione negli USA: dalla prossima settimana si passa quindi a un prodotto pubblicitario che punta a inserirsi nel momento in cui una persona sta confrontando prodotti, software, viaggi o altre possibili scelte.

ChatGPT Ads arriva in Italia: chi vedrà la pubblicità

OpenAI indica una distinzione netta tra le differenti tipologie di piano: gli annunci possono comparire agli utenti dei piani Free e Go mentre i profili Plus, Pro, Business, Enterprise ed Edu restano invece senza pubblicità.

Go è l’abbonamento economico con cui OpenAI offre limiti più generosi rispetto all’accesso gratuito; la pubblicità permette all’azienda di affiancare ai ricavi degli abbonamenti una seconda fonte di finanziamento per i livelli a costo ridotto o nullo.

C’è inoltre un’importante esclusione legata all’età: OpenAI afferma di non mostrare annunci agli account identificati come appartenenti a soggetti minorenni. Per stabilire l’età può utilizzare sia informazioni presenti nell’account sia sistemi di previsione dell’età, laddove disponibili.

OpenAI continua a descrivere il prodotto come una piattaforma in evoluzione; disponibilità, formati e modalità operative possono cambiare durante il progressivo ampliamento del servizio. Non si pensi quindi a un cambiamento estremamente repentino proprio da lunedì 24 agosto.

Perché la pubblicità in ChatGPT è diversa da quella di un sito o di un motore di ricerca

Una conversazione contiene segnali molto più ricchi di una query tradizionale oppure del profilo che alcuni network pubblicitari compongono dopo aver visitato un certo numero di siti web.

Chi cerca su Google Search “notebook 14 pollici“, per esempio, fornisce al motore di ricerca poche parole da interpretare. Dentro ChatGPT potrebbe spiegare di volere un portatile sotto 1,3 kg, con buona autonomia, adatto a Visual Studio, con almeno 32 GB di RAM e un budget massimo di 1.500 euro.

Dal punto di vista pubblicitario la differenza è rilevante: OpenAI presenta ChatGPT Ads proprio come uno strumento per intercettare l’utente mentre esplora alternative, valuta compromessi e si avvicina a una decisione di acquisto. Non significa che l’inserzionista possa leggere la conversazione: significa piuttosto che la piattaforma può usare i segnali disponibili per determinare quando esiste un annuncio pertinente da mostrare, applicando le regole di personalizzazione previste dall’account.

È un modello che potrebbe risultare particolarmente interessante per ricerche commerciali complesse. Pensiamo alla scelta di un software gestionale, di un NAS, di un’assicurazione o dell’attrezzatura per una rete aziendale: la conversazione espone esigenze, limiti e criteri di selezione che spesso non emergono da una successione di parole chiave.

Gli annunci non dovrebbero modificare le risposte di ChatGPT

È probabilmente l’aspetto più delicato dell’intera operazione. OpenAI sostiene che pubblicità e risposta dell’assistente rimangono separate: un inserzionista non può pagare affinché ChatGPT raccomandi il suo prodotto all’interno della risposta organica e la presenza di una campagna non dovrebbe influenzare ciò che il modello risponde.

Gli annunci devono inoltre risultare chiaramente identificabili come contenuti sponsorizzati. Nella formulazione dei principi pubblicitari, OpenAI insiste sul concetto di “answer independence“: la risposta deve puntare a ciò che risulta utile per l’utente, mentre l’elemento pubblicitario occupa uno spazio distinto, rappresentato con il termine “Ad” e separato dal tradizionale flusso della conversazione.

Con un assistente AI il rischio di confondere consiglio e promozione potrebbe risultare elevato, scatenando potenzialmente le ire di qualche Autorità europea, a partire dall’Antitrust. OpenAI, invece, assicura che l’eventuale suggerimento pubblicitario resta isolato rispetto alle informazioni restituite dal modello generativo e appare in una forma chiara e riconoscibile.

Dalla pubblicità a clic alle campagne ottimizzate per conversione

La parte più tecnica dell’annuncio del 18 agosto riguarda ciò che OpenAI ha costruito dietro l’interfaccia visibile agli utenti.

ChatGPT Ads inizialmente supportava modelli di offerta basati su CPM e CPC: nel primo caso l’inserzionista paga in relazione alle impression, tipicamente espresse per mille visualizzazioni; nel secondo il parametro fondamentale diventa il clic.

La piattaforma ora supporta anche l’ottimizzazione per conversione. È un passaggio importante perché sposta l’obiettivo dal semplice mostrare o far cliccare un annuncio a un risultato successivo: un acquisto, una registrazione o un’altra azione definita dall’inserzionista.

OpenAI non descrive pubblicamente tutti gli algoritmi impiegati per l’ottimizzazione, quindi sarebbe azzardato attribuire alla piattaforma meccanismi specifici non documentati. Ad ogni modo, ChatGPT Ads si sta avvicinando alla struttura operativa delle grandi piattaforme di performance advertising.

Sono arrivati anche geo-targeting e custom audiences: la prima tecnica consente di indirizzare le campagne verso aree geografiche rilevanti; i pubblici personalizzati permettono invece agli inserzionisti di lavorare con segmenti definiti secondo gli strumenti e le regole messi a disposizione dalla piattaforma.

Un sistema pubblicitario ha bisogno di sapere cosa accade dopo l’interazione con un annuncio: per questo OpenAI ha introdotto OpenAI Pixel e Conversions API, oltre a integrazioni con servizi di misurazione di terze parti.

Cosa cambia davvero per gli utenti italiani

Per chi utilizza ChatGPT Free o Go in Italia, la novità concreta è semplice: con l’espansione europea possono comparire annunci sponsorizzati pertinenti all’interno della conversazione, separati dalla risposta e chiaramente identificati. Chi utilizza Plus, Pro, Business, Enterprise o Edu continua invece a usare un’esperienza senza pubblicità.

Chi rimane sui livelli supportati dagli annunci mantiene inoltre un certo margine di controllo: può intervenire sulla personalizzazione, verificare informazioni relative alla presenza di un determinato annuncio e segnalare contenuti non pertinenti.

Dal lato delle aziende, il cambiamento è più profondo: ChatGPT sta diventando un nuovo canale pubblicitario con strumenti propri per targeting, offerte, conversioni e attribuzione. Non siamo più davanti a un semplice banner inserito sotto una risposta: OpenAI sta tentando di trasformare le conversazioni orientate alla scelta in uno spazio commerciale misurabile.

OpenAI afferma di considerare la fiducia dell’utente prioritaria rispetto ai ricavi pubblicitari: è una promessa importante, ma saranno “le prove sul campo” a fornire i primi riscontri nel corso dei prossimi mesi.

Separare in maniera convincente risposta, profilazione pubblicitaria e dati disponibili agli inserzionisti sarà quindi fondamentale. Anche piccoli dubbi sulla possibilità che una raccomandazione sia condizionata economicamente potrebbero indebolire una caratteristica centrale degli assistenti AI: la percezione che la risposta nasca prima di tutto dal prompt dell’utente.