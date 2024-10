ChatGPT, Advanced Voice arriva in Europa: OpenAI ufficializza

Riuscire a trarre il massimo da ogni tipo di intelligenze artificiale porta gli utenti ad avere diverse risorse in più ed oggi tutti possono essere felici: Advanced Voice è ufficiale in Europa e va ad integrare ChatGPT migliorando alcuni aspetti. A rendere ufficiale il tutto è stata la casa madre OpenAI.

Gli utenti che, interloquendo con la celebre IA, desiderano una miglior qualità di interazione, più naturalezza e più umanità, possono certamente puntare su questa grande innovazione. Arriva dunque una nuova esperienza all’interno di ChatGPT, che ora di diritto può battere senza problemi Siri e molti altri modelli linguistici presenti in giro.

Advanced Voice è ufficiale: OpenAI annuncia l’arrivo in Europa su ChatGPT per gli utenti

Dopo un po’ di attesa, finalmente la modalità che tutti aspettavano per ChatGPT è disponibile anche in Europa e dunque in Italia. Tutti potranno avere conversazioni molto più fluide e realistiche con la celebre intelligenza artificiale, rassomigliando un po’ ciò che si vede con Siri. In questo caso però l’assistente vocale di Apple fornisce spesso informazioni basilari molto semplici, mentre invece con Advanced Voice di ChatGPT, OpenAI consente di avere un’interazione molto più articolata con frasi che seguono un filo logico e uscendo a gestire le domande dell’utente come se dall’altro lato ci fosse una persona reale. Può elaborare frasi molto complesse e comprendere anche contesti molto più estesi del solito.

Con l’allievo di questa nuova funzionalità, gli utenti potranno evitare di digitare, ma potranno semplicemente parlare usando il loro linguaggio naturale. La tecnologia vocale dunque si estende anche a chatbot più famoso al mondo: in realtà Advanced Voice era già disponibile in altre parti del mondo, ma proprio in queste ore tutto è arrivato anche nel continente europeo. Non resta dunque che aspettare che venga esteso a tutti e cominciare ad utilizzarlo, cambierà il modo di servirsi dell’intelligenza artificiale.