ChatGPT: ora è possibile parlare e scrivere in contemporanea

OpenAI integra la modalità vocale di ChatGPT nella finestra di chat, consentendo voce e testo insieme, mantenendo la cronologia.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 27 nov 2025
ChatGPT: ora è possibile parlare e scrivere in contemporanea

Conversazioni senza interruzioni, cronologia sempre visibile, possibilità di alternare voce e testo nella stessa finestra di chat.

Questi i pilastri dell’ultimo aggiornamento di OpenAI, che integra finalmente la modalità vocale direttamente nell’interfaccia della chat principale, eliminando il fastidioso passaggio a schermata intera che caratterizzava l’esperienza precedente. Un cambiamento radicale che ridefine il modo in cui gli utenti interagiscono con il sistema, trasformando quella che era una limitazione strutturale in un’opportunità di semplificazione e fluidità.

Fino a oggi, attivare la voce in ChatGPT significava abbandonare temporaneamente la visualizzazione della cronologia, delle immagini e delle mappe condivise. Un ostacolo concreto che comprometteva profondamente la fluidità dell’interazione e costringeva gli utenti a contorni scomodi: uscire dalla registrazione vocale per controllare un messaggio precedente, tornare indietro, riprendere il filo del discorso. Con questa modifica sostanziale, OpenAI risponde a una criticità reale e tangibile riducendo le frizioni operative.

La precedente architettura dell’interfaccia a schermo intero rappresentava una barriera significativa tra i diversi canali comunicativi. Gli utenti si trovavano in una posizione di stallo digitale, incapaci di alternare voce e testo con naturalezza. Questa frammentazione non era soltanto un inconveniente minore, ma rispecchiava un’assenza di integrazione strategica tra le modalità di comunicazione disponibili.

Come cambia ChatGPT

La novità sostanziale consiste nel mantenere voce e testo nello stesso spazio conversazionale, creando un ambiente di interazione unificato.

Mentre l’utente parla, le risposte compaiono testuali in tempo reale, permettendo di consultare materiali e passare dalla lingua parlata alla digitazione senza cambio di contesto. Questo rappresenta un salto qualitativo nell’esperienza utente complessiva.

I vantaggi concreti e misurabili includono:

  • Accesso permanente ai messaggi precedenti durante una conversazione vocale;
  • Transizione immediata tra modalità vocale e testuale;
  • Riferimento costante a immagini, link e contenuti condivisi senza navigazione aggiuntiva;
  • Flessibilità comunicativa che si adatta al contesto e alle necessità del momento.

Non tutti però desiderano la medesima esperienza. Riconoscendo questa realtà, per chi predilige la concentrazione della modalità classica, OpenAI ha introdotto l’opzione Separate mode, che consente di ritornare all’interfaccia a schermo intero precedente. Questa scelta riflette una strategia di design genuinamente flessibile: riconoscere che durante conversazioni vocali lunghe o registrazioni dedicate, alcuni utenti preferiscono uno spazio visivo distinto e meno dispersivo.

La disponibilità di Separate mode rappresenta un gesto importante verso la personalizzazione, permettendo a ciascun utente di costruire la propria configurazione ideale di interazione con la piattaforma.

Ti consigliamo anche

NaviSense: presentata l'app basata sull'AI che aiuta i non vedenti
IA

NaviSense: presentata l'app basata sull'AI che aiuta i non vedenti
Nvidia risponde alla mossa di Meta: cosa significa davvero l’interesse per le TPU di Google
Business

Nvidia risponde alla mossa di Meta: cosa significa davvero l’interesse per le TPU di Google
FLUX.2: Black Forest Labs e NVIDIA portano il fotorealismo AI al livello successivo
Business

FLUX.2: Black Forest Labs e NVIDIA portano il fotorealismo AI al livello successivo
Perplexity lancia shopping AI con integrazione PayPal
IA

Perplexity lancia shopping AI con integrazione PayPal
Link copiato negli appunti