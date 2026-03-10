ChatGPT ora riconosce le canzoni: Shazam arriva nella chat AI

Il riconoscimento musicale entra direttamente nell’interfaccia conversazionale. La tecnologia di Shazam entra direttamente in ChatGPT, trasformando il chatbot di OpenAI in uno strumento capace di identificare brani in tempo reale senza passare da applicazioni dedicate. L’utente può chiedere all’AI di riconoscere una canzone mentre è in riproduzione e ottenere immediatamente titolo, artista e anteprima direttamente nella chat.

Il servizio di identificazione musicale non nasce oggi. La prima versione di Shazam risale al 1999, quando il sistema permetteva di riconoscere una canzone chiamando un numero telefonico e ricevendo la risposta via SMS. Con l’arrivo degli smartphone l’app si è diffusa rapidamente, fino all’acquisizione da parte di Apple nel 2017 per circa 400 milioni di dollari. Oggi il servizio identifica milioni di brani analizzando brevi campioni audio catturati dal microfono dei dispositivi.

L’integrazione con ChatGPT rappresenta un ulteriore passaggio nell’evoluzione dell’interfaccia utente: il riconoscimento musicale diventa una funzione nativa di un assistente conversazionale.

Come funziona il riconoscimento musicale integrato in ChatGPT

La nuova funzione compare direttamente nella finestra di chat. Quando l’utente digita un comando come @Shazam oppure chiede all’assistente di identificare una canzone in riproduzione, l’app mostra un pulsante che attiva il microfono. Dopo pochi secondi di registrazione il sistema analizza il frammento audio e restituisce il risultato sotto forma di scheda interattiva con copertina, titolo e artista.

Dietro l’interfaccia semplice lavora lo stesso motore di riconoscimento già integrato nei dispositivi Apple. Il processo si basa sulla creazione di un audio fingerprint, una rappresentazione numerica compatta del brano generata a partire dal segnale registrato dal microfono.

Il sistema analizza lo spettro delle frequenze e identifica i punti più “rilevanti” all’interno dello spettrogramma, che diventano una sorta di impronta digitale del brano. L’impronta così raccolta è poi confrontata con un enorme database di firme audio per trovare la corrispondenza corretta.

La procedura richiede pochi secondi perché l’algoritmo non confronta l’intero file audio. L’analisi si concentra su specifici picchi di frequenza e sulla relazione temporale tra questi punti. Il risultato è un hash compatto che può essere confrontato rapidamente con milioni di tracce presenti nel catalogo. Quando il sistema trova una sequenza di corrispondenze coerente nel tempo, la piattaforma restituisce il titolo del brano e i metadati associati.

Interfaccia musicale direttamente nella conversazione

Una delle novità più evidenti riguarda il modo in cui le informazioni sono presentate. I risultati compaiono come schede grafiche integrate nella chat, progettate secondo il linguaggio visivo di Apple Music. La scheda include copertina, titolo della traccia e collegamenti ai servizi di streaming compatibili.

Per iniziare a usare subito Shazam dalle conversazioni ChatGPT è possibile installare questa integrazione gratuita.

Il risultato non è solo un’identificazione musicale. L’integrazione con ChatGPT permette di usare il brano riconosciuto come punto di partenza per ulteriori operazioni. L’utente può chiedere all’assistente di generare una playlist basata sulla canzone appena identificata, cercare altri brani dello stesso artista oppure ottenere suggerimenti musicali simili.

ChatGPT supporta infatti anche il collegamento con le piattaforme di streaming. L’integrazione con Apple Music consente di creare playlist direttamente dalla chat, mentre il supporto a Spotify permette operazioni simili anche sul servizio concorrente. In pratica l’identificazione del brano diventa un punto di ingresso per una serie di funzioni legate alla scoperta musicale.

Archiviazione dei brani e sincronizzazione con l’app Shazam

L’utilizzo della funzione non richiede l’app Shazam installata sul dispositivo. Il riconoscimento funziona direttamente all’interno di ChatGPT su iOS, Android e versione Web. Tuttavia chi possiede già l’app può collegarla alla nuova integrazione per sincronizzare i risultati.

Quando l’utente salva una canzone identificata tramite ChatGPT, il brano può essere aggiunto alla libreria personale di Shazam. Tale sincronizzazione evita un problema comune negli assistenti conversazionali: le informazioni utili finiscono spesso sepolte tra centinaia di messaggi e richieste precedenti.

Archiviando i risultati nell’app dedicata, la cronologia delle scoperte musicali resta organizzata e consultabile.