ChatGPT "ruba" le password dalle conversazioni private dei suoi utenti?

Secondo quanto emerso da un’indagine portata avanti dal sito arstechnica.com, ChatGPT sta facendo trapelare frammenti di conversazioni private dei propri utenti, incluse credenziali di accesso e altri dettagli personali.

Stando ad alcuni screenshot riportati da un lettore del suddetto siti, il chatbot ha restituito un output nel quale erano inclusi nome utente e password, apparentemente collegati a un sistema di supporto relativo a un portale dedicato alle prescrizioni mediche.

Sotto il punto di vista pratico, ChatGPT sembra aver fornito qualunque tipo di informazione disponibile a riguardo, denotando una falla impressionante, tanto da preoccupare l’utente e spingerlo a contattare arstechnica per avere chiarimenti in merito.

Lo strano caso: ChatGPT che rivela dati sensibili senza query specifiche

Password e altri dati sono apparsi per errore, quando l’utente ha utilizzato ChatGPT per una query non correlata in alcun modo all’intenzione di ottenere tali dati.

Lo scenario mostra poi anche aspetti a dir poco inquietanti, come spiegato dall’utente stesso riferendosi alle credenziali apparse sullo schermo “Non c’erano quando ho usato ChatGPT proprio ieri sera (sono un utente piuttosto assiduo). Non è stata fatta alcuna query: sono semplicemente apparse nella mia cronologia e sicuramente non provengono da me “.

Stando agli screenshot proposti, all’utente sono stati forniti anche anche altri dati bizzarri, come uno script che utilizza il linguaggio di programmazione PHP e delle prescrizioni mediche.

Se accertato, quanto accaduto dovrebbe allarmare OpenAI e chiunque utilizzi abitualmente la piattaforma. Sebbene ChatGPT sia un sistema largamente testato, a quanto pare, può ancora presentare falle molto pericolose, che si vanno ad aggiungere ad altri pericoli legati al chatbot come abusi e lo sfruttamento per creare malware.

Come sottolineato dai suoi stessi sviluppatori, resta molto importante evitare di digitare nel chatbot informazioni sensibili, siano essi password, credenziali o dati anagrafici.