ChatGPT sul tuo dito? Ecco l'anello per avere l'IA sempre con te

I dispositivi indossabili hanno sempre un certo fascino e, abbinarli all’Intelligenza Artificiale, non può far altro che renderli ancora più attraenti.

Rientra in questa categoria di prodotti l’interessante WIZPR, un anello prodotto da VTouch che ha la peculiarità di permettere di integrare un assistente IA in quello che all’apparenza è un semplice anello.

WIZPR è pensato per un’attivazione automatica, che avviene quando l’anello viene avvicinato alla bocca dell’utente. Dunque, il dispositivo non necessita di comandi vocali o simili per l’attivazione. Chi lo indossa, può ascoltare il proprio assistente attraverso un paio di auricolari wireless.

L’anello WIZPR, a detta dei suoi sviluppatori, presenterà diverse integrazioni interessanti con l’universo dell’IA. Si parla, tra le altre cose, della possibilità di interagire con specifiche app su smartphone, ma soprattutto della possibilità di accedere a ChatGPT, Gemini e altre piattaforme simili.

WIZPR è l’anello con IA integrata che permette di interagire con ChatGPT, Gemini e con gli elettrodomestici intelligenti

Il prodotto di cui stiamo parlando dimostrerà anche un certo feeling nel contesto delle smart home, con possibilità di interfacciarsi con elettrodomestici intelligenti, sempre e solo attraverso la voce dell’utente.

Per il cofondatore e CEO di VTouch, SJ Kim, l’informatica conversazionale basata sull’IA segnerà un passo tecnologico che andrà oltre a PC e smartphone. Proprio su questa filosofia è nato il progetto WIZPR.

Nonostante ciò, gli sviluppatori di VTouch sono consapevoli che non tutti sono pronti a un cambiamento così drastico. In tal senso, l’anello presenta anche un classico pulsante, la cui pressione permette di passare da uno strumento IA all’altro senza utilizzare la voce. A seconda del numero di pressioni eseguite in successione, WIZPR offre diverse funzionalità specifiche.

Gli anelli smart non sono di certo una novità, con ampio utilizzo nel contesto del monitoraggio della salute, con Samsung Ring che rappresenta finora l’apice del settore. Nonostante ciò, questo prodotto va in un’altra direzione, abbracciando in tutto e per tutto l’entusiasmo dell’utenza verso l’IA.

WIZPR è disponibile in varie misure e con due colorazioni, nero o argento. Il prezzo, in fase di preordine su Kickstarter, è di 139 dollari (ma è destinato a salire fino a 199 dollari dopo la fase di lancio).