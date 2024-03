Che AFFARE su Amazon: Samsung Galaxy A15 a meno di 140€

Tra le caratteristiche principali di questo smartphone ci sono il display FHD+ Super AMOLED da 6,5 pollici, la tripla fotocamera posteriore, la batteria da 5000mAh, i 4GB di RAM e il pieno supporto di Android 14. Si parla del Samsung Galaxy A15, in questo momento acquistabile a soli 139 euro su Amazon grazie allo sconto del 30%.

Prezzo minuscolo per il nuovo Samsung Galaxy A15: solo 139 euro su Amazon

Dando subito un’occhiata al look, si nota come il look del Samsung Galaxy A15 sia ispirato a quello dei fratelli maggiori ben più costosi. Le tre fotocamere, ad esempio, non hanno un modulo in rilievo tutto loro, ma sembrano venire fuori dalla scocca posteriore. Il risultato è sicuramente gradevole, più pulito ed “elegante” rispetto al passato.

Il lato frontale, come già anticipato, è dominato quasi totalmente da un display Super AMOLED FHD+ da 6,5″ con Vision Booster e frequenza d’aggiornamento di 90Hz. Nella parte alta del pannello, al centro, è visibile una sorta di goccia che ricorda, appunto, la lettera “V”: è un elemento distintivo dal punto di vista estetico, e serve a ritagliare un po’ di spazio per la fotocamera frontale da 13 megapixel.

Per quanto riguarda invece la tripla fotocamera posteriore, di certo uno dei punti di forza, è composta da:

Fotocamera macro: 2 megapixel

Principale: 50 megapixel

Lente ultra-grandangolare: 5 megapixel

Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia One UI, la batteria è da 5000mAh (con supporto alla ricarica ultra-rapida), il processore è un octa-core, e poi c’è il lettore d’impronte digitali integrato nel pulsante d’accensione posto sul lato.

Al momento della stesura dell’articolo, lo smartphone risulta venduto e spedito da Amazon. È importante precisare che lo sconto non rientra tra quelli della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, quindi potrebbe scadere anche nel giro di poche ore.