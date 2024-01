Che offerta per il Google Pixel 8, costa 100 € in meno su Amazon

Tra tutti i top di gamma che hanno stupito durante il 2023 figura di diritto anche il Google Pixel 8. Il fratello minore della gamma con ottime specifiche tecniche arriva oggi in sconto su Amazon per tutti.

La versione colorata di rosa, davvero molto bella, è protagonista di un’offerta a tempo sul famoso sito e-commerce. Questo modello, da 256 GB di memoria, offre tantissime specifiche tecniche di livello oltre che un costo molto più vantaggioso del solito. Grazie al 6% di sconto disponibile su Amazon, il Google Pixel 8 costerà oggi solo 759 € invece che 859 €. Ordinandolo adesso, sarà già domani a casa vostra e con due anni di garanzia.

Google Pixel 8 in sconto, le specifiche tecniche

Con il suo bellissimo schermo super luminoso da 6,2″ di ampiezza con risoluzione in QHD e con 120 Hz di frequenza di aggiornamento, il Google Pixel 8 è impeccabile. A bordo troviamo il processore Google Tensor G3 coadiuvato da una memoria RAM da 8 GB e da una memoria interna da 256 GB.

La batteria consente una giornata intera di autonomia e le fotocamere sono certamente il fiore all’occhiello. Sul retro ce ne sono due con risoluzione massima da 50 MP con OIS.

La lista degli smartphone migliori del 2023 vede all’apice insieme a pochi altri certamente anche il Google Pixel 8, fratello minore della nuova gamma che si mostra oggi in grande spolvero. La sua variante colorata di rosa è da ben 256 GB di memoria interna, arriva su Amazon con un ottimo sconto, ben 100 € in meno.

Il prezzo finale sarà quindi di 759 €, con i soliti due anni di garanzia che Amazon mette a disposizione del pubblico. Non c’è nulla da temere poi in merito alla spedizione, che sarà a casa vostra al massimo in tre giorni a partire da oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.