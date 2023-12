Chrome: arriva modalità PiP per le schede personalizzate Android

Google ha deciso di aprire la funzionalità Picture-in-Picture di Chrome ad altre app. Si tratta di una novità che permette agli utenti di ottenere il massimo dal multitasking di Android, al pari di altre funzionalità come lo schermo condiviso o il drag-and-drop (introdotto con Android 14). L’utente X (ex Twitter) @AssembleDebug ha rivelato che Chrome ha aggiunto un pulsante che consente di ridurre a icona le schede personalizzate del browser in una finestra mobile Picture-in-Picture. Segnalata per la prima volta dall’esperto di browser @Leopeva64, la funzionalità è stata aggiunta a Chrome Canary 121 per Android a ottobre. Da allora è arrivato alla versione stabile di Chrome (attualmente la v.120), ma è nascosto dietro un flag e disabilitato per impostazione predefinita.

Minimizing chrome custom tabs using Picture-in-Picture This functionality in chrome has been hidden behind a flag and doesn't seem to enabled by default. You can enable it with #cct-minimized flag. This is available in stable version of chrome as well#Chrome #Android #Google pic.twitter.com/B73Hyv1f43 — AssembleDebug (@AssembleDebug) December 18, 2023

Google Chrome: modalità PiP per migliorare l’UX nelle app di terze parti

Per attivare la funzione, è necessario abilitare il flag cct-minimized. La riduzione Picture-in-Picture è limitata alle schede personalizzate di Chrome (CCT), ma il flag è accessibile dalla scheda “flag” del browser Chrome. Le schede personalizzate di Chrome sono un’alternativa al sistema WebView nativo di Android, che gli sviluppatori di terze parti possono utilizzare quando devono eseguire il rendering di pagine web. Sebbene entrambe le funzionalità possano raggiungere questo obiettivo, solo la riduzione delle schede personalizzate offre funzionalità di sincronizzazione di Chrome come password e segnalibri salvati, migliorando l’esperienza dell’utente nelle app di terze parti. L’ultimo vantaggio dei CCT è che gli utenti Android possono ridurre le schede del browser in-app utilizzando il Picture-in-Picture.

Chrome dispone già di funzionalità che riducono al minimo le schede in una finestra PiP mobile, ma questa funzionalità migliora l’accessibilità. In precedenza, la funzionalità Picture-in-Picture era limitata agli utenti che guardavano video a schermo intero. Adesso gli utenti possono anche rimpicciolire i CCT in-app. Invece di avere un mini-video fluttuante sullo schermo, vi è una piccola finestra con il titolo del sito e l’URL che può essere toccata per riportare l’utente alla pagina web originale. Grazie a questa nuova funzionalità, gli sviluppatori di app potranno gestire la navigazione web in-app in modo più efficiente e sblocca nuove possibilità creative.