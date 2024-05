Chrome: ecco quali estensioni rallentano maggiormente il tuo browser

Uno dei punti di forza di Google Chrome è, senza ombra di dubbio, l’ampia scelta per quanto riguarda le estensioni. Non tutti sanno che, però, queste aggiunte hanno un peso più o meno considerevole sulle prestazioni.

Ad effettuare uno studio accurato su questo aspetto è stato il team di sviluppo di DebugBear. Nello specifico, gli specialisti hanno analizzato circa 5.000 estensioni, studiandone l’impatto su Chrome a livello prestazionale. Come è facile intuire, non tutte le componenti aggiuntive si sono comportate nello stesso modo, consentendo a DebugBear di stilare una lista riguardo le estensioni che hanno maggiore impatto sulla velocità del browser.

In generale, a rallentare maggiormente la navigazione sembrano essere le VPN. Queste, in genere, rallentano in media di un intero secondo la navigazione. Instradando il traffico verso un server che funge da “intermediario”, questo risultato era alquanto prevedibile.

Esistono però anche altre estensioni che possono impattare non poco sulle performance.

Estensioni Chrome e rallentamenti: ecco come si comportano VPN e adblocker

I ricercatori hanno fatto i nomi di Trancy AI Subtitles, che si occupa della generazione automatica di sottotitoli, e Klarna Pay Later, utile per gli acquisti online.

In realtà, anche le estensioni che eseguono codice dopo che la pagina è stata caricata possono avere effetti negativi. Non solo: anche i componenti aggiuntive che sembrano non avere particolare impatto sui caricamenti, a livello pratico possono comunque ostacolare l’esperienza utenti.

Alcuni password manager, per esempio, possono andare a “frenare” Chrome di qualche millisecondo. Niente di così intenso, a patto che questi rallentamenti non si sommino ad altre estensioni. Discorso diverso per i famosi ad-blocker che, in alcuni casi, permettono all’utente di guadagnare sui tempi di caricamento.

Gli esperti, dunque, consigliano di installare estensioni affidabili, senza esagerare con il numero. Per comprendere meglio l’impatto delle estensioni su Chrome, inoltre, DebugBear offre uno strumento apposito reso disponibile gratuitamente a tutti.