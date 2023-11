Chrome permette di salvare e ripristinare i gruppi di schede

Nel 2020, Google ha arricchito il suo browser Chrome della possibilità di creare uno o più contenitori utili a raggruppare le schede aperte. Si tratta di uno strumento particolarmente utile per tutti quegli utenti che, come noi, sono soliti mantenere tante schede aperte nel browser, affiancandole l’una all’altra.

Raggruppando le schede, si possono ad esempio raccogliere tutte le pagine Web in corso di consultazione relative al medesimo argomento oppure dividere i contenuti utilizzati nell’ambito della propria professione da quelli personali e di intrattenimento. Nelle versioni più recenti di Chrome, basta cliccare con il tasto destro sull’intestazione di una scheda aperta quindi scegliere Aggiungi scheda a un nuovo gruppo.

Come salvare e ripristinare i gruppi di schede aperte in Chrome

Con il lancio di Chrome 119, Google ha aggiunto al suo browser Web un’ulteriore utile caratteristica: la possibilità di salvare i gruppi di schede creati e ripristinarli dalla barra dei preferiti.

È una novità che tanti utenti accoglieranno con entusiasmo perché, grazie alla nuova caratteristica, diventa possibile chiudere un gruppo di schede liberando memoria sul sistema in uso quindi riaprire tutte le pagine in esso contenute con un semplice clic nella barra dei preferiti.

Non solo. L’opzione appena aggiunta “dietro le quinte” alla più recente versione di Chrome, permette di sincronizzare i gruppi di schede tra più dispositivi. In questo modo, se l’utente usa il browser di Google con lo stesso account su più device, si ritroverà le schede già distribuite nei vari gruppi via via predisposti.

Per attivare la memorizzazione e il ripristino dei gruppi di schede, si deve digitare chrome://flags/#tab-groups-save nella barra degli indirizzi quindi porre su Enabled l’impostazione Tab Groups Save and Sync per poi acconsentire al riavvio del browser.

Già in precedenza Chrome permetteva di ripristinare le schede aperte al riavvio del browser: la differenza è che d’ora in avanti diventa possibile chiudere i gruppi di schede, vederli aggiunti come pulsante nella barra dei preferiti (richiamabile semplicemente premendo la combinazione di tasti CTRL+MAIUSC+B ) e recuperarli istantaneamente da lì.

Purtroppo Chrome non consente ancora di organizzare le schede aperte in verticale come invece fa da tempo Microsoft Edge.