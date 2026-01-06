Chrome su Android: Google rinnova barra dei segnalibri e design dei preferiti

Il panorama della navigazione su dispositivi mobili sta cambiando, e a guidare questa evoluzione è la versione Android di Chrome, che introduce una serie di novità pensate appositamente per chi utilizza device con schermi ampi.

Il colosso di Mountain View, infatti, sta lavorando per rendere l’esperienza mobile sempre più simile a quella desktop, con un occhio di riguardo all’accessibilità e alla praticità nell’uso quotidiano. Tra le principali innovazioni troviamo una nuova barra dei segnalibri, un restyling completo dell’interfaccia dei preferiti e l’arrivo di anteprime immagini che sostituiscono le tradizionali favicon. Tutto questo, almeno per ora, è riservato a chi naviga da tablet e foldable, ma l’interesse per queste novità è già alto anche tra gli utenti di smartphone più compatti.

La vera protagonista di questa rivoluzione è la barra dei segnalibri, che compare appena sotto la barra degli indirizzi. Un elemento che richiama da vicino l’esperienza desktop, pensato per garantire un accesso immediato ai siti preferiti senza dover passare da menu complessi o da lunghe liste. Attivarla è semplice: basta entrare nelle Impostazioni di Chrome, selezionare la voce “Aspetto” e abilitare l’opzione “Mostra barra dei segnalibri”. Da quel momento, i propri segnalibri saranno sempre a portata di tap, rendendo la navigazione più fluida e intuitiva, soprattutto per chi lavora spesso tra più dispositivi.

Barra segnalibri e non solo: Chrome su Android si avvicina alla controparte desktop

Contestualmente all’introduzione della barra, Google ha scelto di rinnovare in modo deciso anche il nuovo design dei preferiti. Le cartelle che raccolgono i link preferiti si distinguono ora per un blu acceso e dimensioni maggiorate, mentre le icone dei siti lasciano spazio a vere e proprie anteprime immagini. Questa scelta grafica non è solo estetica: vedere una miniatura del sito, anziché una piccola favicon poco riconoscibile, permette di individuare subito il contenuto desiderato, un vantaggio non da poco quando si gestiscono decine di segnalibri su diversi dispositivi.

Ma perché queste novità arrivano solo su tablet e foldable? La risposta sta nella volontà di Google di procedere per gradi, valutando l’impatto delle nuove funzioni su schermi di dimensioni generose prima di estenderle agli smartphone tradizionali. L’usabilità resta il nodo centrale: su display più piccoli, la barra dei segnalibri potrebbe risultare troppo ingombrante, rischiando di sacrificare spazio prezioso per la visualizzazione delle pagine web. Al contrario, su device con display più grandi, l’interfaccia può sfruttare meglio l’ampiezza dello schermo, offrendo un’esperienza utente più coerente e soddisfacente.

L’introduzione di queste novità rappresenta un passo importante verso la tanto auspicata unificazione dell’esperienza di navigazione. Gli utenti che utilizzano Chrome per Android su diversi device potranno beneficiare della sincronizzazione automatica dei segnalibri e di un’interfaccia familiare, capace di ridurre i tempi di ricerca e aumentare la produttività. L’accesso rapido ai propri preferiti, indipendentemente dal dispositivo utilizzato, è un valore aggiunto che semplifica la vita a chi si muove costantemente tra lavoro e tempo libero.

Dubbi e criticità: le sfide di questa transizione

Non mancano, però, alcune perplessità. Il caricamento delle anteprime immagini, ad esempio, potrebbe incidere sul consumo di banda e sulla durata della batteria, anche se Google non ha ancora fornito dettagli ufficiali su questo punto.

Inoltre, resta da capire come si comporterà la barra dei segnalibri su smartphone con display intermedi, dove il rischio di un’interfaccia troppo invasiva è reale. La possibilità di personalizzare o disattivare facilmente questa funzione sarà fondamentale per accontentare sia chi ama un’interfaccia ricca sia chi preferisce un approccio più minimalista.

Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali su un’estensione delle novità agli smartphone Android tradizionali. Google sembra voler adottare una strategia prudente, raccogliendo feedback dagli utenti di tablet e foldable prima di ampliare il rollout. Chi possiede uno di questi dispositivi e non vede ancora la nuova barra, può semplicemente controllare nelle Impostazioni di Chrome, sotto la voce “Aspetto”: se l’opzione “Mostra barra dei segnalibri” non è presente, significa che l’aggiornamento non è ancora arrivato.