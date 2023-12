Chromebook convertibile ASUS: design e prezzo da urlo!

Il Chromebook giusto da acquistare oggi? Senza dubbio il Flip CX1400FKA di ASUS, un convertibile da usare come laptop o come tablet in base alle esigenze. E, oltre al design, anche la scheda tecnica ha qualcosa da dire, per performance solide e affidabili. Per quanto riguarda il prezzo invece, oggi c’è la possibilità di risparmiare 70€ acquistandolo su Amazon. E la spedizione è completamente gratuita.

Il Chromebook di ASUS è il più versatile della sua categoria e oggi costa poco più di 300€

Il Chromebook Flip CX1400 di ASUS è il portatile ideale per incrementare la produttività e divertirsi quando si è in movimento. La cerniera a 360° e la fotocamera HD garantiscono tutta la flessibilità richiesta per studiare o lavorare, e anche la batteria non scherza.

Il design è semplice e lineare. Il display è da 14 pollici con risoluzione FHD (1920 x 1080p), ed è ovviamente touch, vista la natura convertibile del dispositivo. Il processore è un Intel Celeron N4500, supportato nelle operazioni da 4GB di RAM e 64GB di archiviazione eMMC. Non farti una cattiva idea: pur non essendo specifiche da urlo, il Chromebook di ASUS gira in modo fluido, senza difficoltà.

Il perché di questa fluidità è tutta nel sistema operativo, ChromeOS. Leggero e versatile, il sistema operativo pensato da Google assicura velocità e affidabilità anche dopo anni, e mette a disposizione dell’utente tutte le applicazioni di cui ha bisogno per studio, intrattenimento, lavoro e produttività.

Infine, anche in termini di connettività, c’è tutto il necessario. Due porte USB-C 3.2 Gen 1, due USB-A 3.2 Gen 1, un lettore di micro SD e l’immancabile porta combo da 3,5mm per audio e microfono.

Tutto questo, come anticipato, a soli 329€. Ma attenzione, questo è un prezzo temporaneo, reso possibile dallo sconto Amazon del 18% (sul prezzo di listino). Meglio sbrigarsi dunque.

