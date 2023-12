Il Chromebook di HP con display da 15,6" è in PROMO

Tra i prodotti acquistabili esclusivamente su Amazon c’è anche il Chromebook 15a-na0001sl di HP. Si tratta di un laptop leggero, con un bel design e – soprattutto – con un prezzo particolarmente vantaggioso: solo 299,99€ (spedizione compresa) grazie allo sconto del 33% sul prezzo di listino.

Il portatile con Chrome OS è l’ideale per le attività di base di tutti i giorni. È perfetto ad esempio per gli studenti e per quegli utenti che cercano una macchina per navigare in rete, guardare contenuti in streaming ed effettuare chiamate. Altro vantaggio? Acquistandolo in queste ore, la consegna è garantita prima di Natale.

Il Chromebook di HP è leggero, sottile e rapido nelle attività quotidiane di base: oggi costa solo 299,99€

Il Chromebook 15a-na0001sl ha un design semplice, con una cornice nera che abbraccia lo schermo e tutta la scocca in resistente plastica grigia. A proposito del display, è un IPS da 15,6″ con risoluzione HD (1366 x 768 pixel) e, complessivamente, una buona qualità dell’immagine, con colori vividi.

Il laptop è alimentato dal processore Intel Celeron N4500, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria eMMC. Come già anticipato, l’hardware è sufficiente per svolgere le attività quotidiane, ma non è adatto per l’esecuzione di applicazioni impegnative e il gaming (per questo c’è ben altro).

Per quanto riguarda la connettività, sono presenti due porte USB Type-C, una porta USB Type-A, un jack audio da 3,5 mm e una porta per leggere le microSD. Il laptop è inoltre dotato di Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

La batteria offre un’autonomia di circa 11 ore, e c’è anche il supporto alla ricarica rapida (HP Fast Charge), che consente di portare la carica al 50% in soli 45 minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.