HP OMEN con RTX 4050: l'imperdibile offerta di Natale

Con la gamma di prodotti OMEN, HP ha conquistato tantissimi utenti appassionati di videogiochi. A spiccare nel catalogo è il notebook 16-wd0001sl con Intel Core i5 di 13a generazione, 16GB di RAM DDR5, display FHD a 144Hz da 16,1″ e scheda video Nvidia RTX 4050 con 6GB, tra le altre cose.

Quella di HP è una macchina da gaming formidabile e oggi costa solo 999,99€ grazie allo sconto del 17% sul prezzo di listino. La consegna, poi, è garantita prima di Natale, quindi è considerabile anche un ottimo regalo da posizionare sotto l’albero.

HP OMEN con Nvidia RTX 4050 e Intel Core i5: il notebook da gaming è in super sconto per Natale

Pur essendo un notebook da gaming, l’HP OMEN 16-wd0001sl vanta un design elegante, senza ghirigori. Design a parte, è la scheda tecnica a lasciare davvero di stucco. Il processore Intel Core i5-13420H è un chip octa-core con una frequenza di base di 2,5 GHz e una frequenza turbo di 4,6 GHz. È un chip potente e efficiente dal punto di vista energetico, che è in grado di offrire prestazioni elevate anche in condizioni di carico intenso.

La scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 è una scheda grafica dedicata di fascia media (parliamo pur sempre di un laptop). È dotata di 6 GB di memoria GDDR6 e offre ottime prestazioni con i giochi più popolari, tra cui Fortnite e Warzone.

Il display da 16,1 pollici ha una risoluzione di 1920 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. È un display IPS con colori vivaci e un buon contrasto. La tastiera retroilluminata RGB è comoda da usare sia per giocare che per lavorare: la corsa dei tasti non è eccessiva, sono presenti i tasti funzione e il tastierino numerico sulla destra. Il trackpad, poi, è ampio e preciso.

In termini di connettività, l’HP OMEN 16-wd0001sl offre una vasta gamma di porte e connessioni. Sul lato destro del notebook troviamo una porta USB Type-A, a sinistra invece due USB Type-C e una porta jack audio da 3,5 mm. Sul retro, infine, una porta HDMI, una USB-A aggiuntiva e una porta Gigabit Ethernet.

Insomma, è chiaro che l’HP OMEN protagonista di questa promo sia è un notebook gaming ad elevate prestazioni, sia in termini di gaming che di produttività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.