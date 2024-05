Il Chromebook 14a-na0004sl di HP è una soluzione low-budget versatile per chi cerca un laptop affidabile per le attività quotidiane. Con il suo processore Intel, 4GB di RAM e 64GB di storage eMMC, questo Chromebook offre buone performance per attività come navigazione web, email, streaming di contenuti multimediali e utilizzo di app basilari.

Ma quanto costa? Il prezzo è sicuramente uno dei suoi punti di forza, oggi ancora di più. Con lo sconto Amazon del 32%, il Chromebook di HP costa solo 209,99 euro (spedizione compresa), ovvero 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Il Chromebook di HP per studenti e casual user che non tradisce le aspettative (-100€)

L’HP Chromebook 14a-na0004sl ha un design semplice, con una scocca in plastica color argento. È leggero e compatto, quindi è facile da trasportare in borsa o nello zaino. La tastiera è ampia (manca il pad numerico sulla destra) e comoda da usare, con tasti ben distanziati e una corsa “giusta”. Il touchpad è sufficientemente grande e reattivo.

Il portatile vanta un display Full HD da 14 pollici circondati da bordi abbastanza sottili. I colori sono vivaci e le immagini sono nitide, anche se la luminosità massima potrebbe essere un po’ più alta per un uso in ambienti esterni. Lo schermo è comunque perfetto per la navigazione web, lo streaming di video e l’utilizzo di app.

Sotto la scocca c’è il processore Intel Celeron N4120, supportato da 4GB di RAM e 64GB di storage eMMC. Questa configurazione è sufficiente per le attività quotidiane di base, come la navigazione web, l’utilizzo di email e la fruizione di contenuti multimediali.

La batteria offre un’autonomia eccellente, che dura fino a 12 ore con una singola carica. Il sistema operativo è Chrome OS, leggero e veloce basato su cloud. Chrome OS è ideale per chi utilizza principalmente il proprio computer per attività web, in quanto offre un accesso rapido e semplice a web app, email e servizi di cloud storage. Inoltre, è un sistema operativo facile da usare, anche per chi non ha familiarità con i computer.

Il laptop di HP (con webcam HD) dispone di una buona selezione di porte, tra cui due porte USB Type-C e una porta USB Type-A, un lettore di schede microSD e un jack per cuffie/microfono. Supporta anche Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.0.