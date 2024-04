Il Chromebook HP 14-na0004sl è un portatile che fa della fluidità il suo punto di forza. Sfruttando ChromeOS, infatti, il laptop con display Full HD da 14 pollici e processore Intel consente di navigare in rete, guardare contenuti in streaming ed effettuare videochiamate senza alcun intoppo. Performance a parte, un’ottima notizia riguarda il prezzo: con lo sconto del 43% sul prezzo di listino, bastano 199,99 euro per aggiudicarselo. E per tutti gli abbonati Prime, la consegna è gratuita.

Il Chromebook di HP è perfetto per le attività quotidiane di base e costa pochissimo

Il sistema operativo di questo Chromebook è ovviamente ChromeOS. La piattaforma di Google è molto apprezzata dalla community perché punta sulla semplicità di utilizzo, sulla versatilità delle applicazioni e sulla “leggerezza” del software. Una ricetta con ingredienti giusti che migliora anche l’efficienza, quindi l’autonomia.

Lato hardware, il Chromebook di HP vanta un display Full HD IPS da 14″ di tipo Micro-Edge, con rivestimento antiriflesso e una luminosità massima di 250 nits. Sotto la scocca trovano invece spazio il processore Intel Celeron N4120 (fino a 2,8GHz) a basso consumo energetico, 4GB di RAM LPDDR4 da 2400mhz e un’unità di archiviazione SSD da 64GB eMMC.

La tastiera è nera, in contrasto con la finitura argento del case, include i tasti funzione (non quelli di Windows, sia chiaro), ma non il pad numerico. Il trackpad è abbastanza ampio e ai due lati della tastiera si fanno notare le griglie degli altoparlanti. A proposito, il sistema audio è stato in realizzato in collaborazione con Bang & Olufsen.

Infine, in termini di connettività, spiccano 2 porte USB-C, 1 porta USB-A 3.0 e la porta jack da 3,5mm per connettere cuffie o accessori simili.

Per un uso quotidiano di base (streaming, email, social network, documenti), in queste ore il mercato non offre una soluzione migliore di questa. Considerando ovviamente che la spesa è di soli 199,99 euro, ovviamente.