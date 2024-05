Chromebook: piccola aggiunta di Google per facilitare installazione app

Google ha introdotto una piccola ma interessante novità su ChromeOS con il chiaro intento di facilitare le applicazioni.

Stiamo parlando del nuovo banner denominato Aggiungi al Chromebook che permette di individuare con una rapida occhiata dove cliccare per installare le Progressive Web App (PWA) e comuni app Android. Con un clic su questo bottone, il sistema operativo dirige l’utente direttamente nell’apposita pagina di Google Play Store o alla PWA desiderata.

Durante un video dell’evento I/O di Google che si concentrava proprio su ChromeOS, il presentatore ha affermato che la maggior parte degli utenti interrogano i motori di ricerca per individuare un’app desiderata, finendo poi sui siti degli sviluppatori. Qui, verranno dunque presentati questi banner specifici per i possessori di un Chromebook.

Per quanto riguarda le app Android, invece, il discorso sembra diverso: con tutta probabilità, infatti, la maggior parte degli utenti si rivolge direttamente al Play Store senza passaggi intermedi.

Ecco nuovo banner per facilitare il download di PWA

Al momento attuale le Web app al momento vengono spesso considerate solo come un’altra scheda aperta su Chrome. Di fatto, sono ben pochi gli utenti che effettivamente installano queste applicazioni. Installando le stesse, attraverso il nuovo banner, è però possibile sfruttare le app anche se il dispositivo è offline, con tempi di caricamento più contenuti.

In occasione del suddetto evento, Google ha rivelato che vi sono più di 100 milioni di utenti mensili in tutto il mondo che utilizzano PWA e, in questo senso, si tratta di una nicchia d’utenza tutt’altro che trascurabile per il colosso informatico.

L’integrazione del nuovo banner è solo l’ultima piccola modifica apportata da Google a ChromeOS negli ultimi mesi. Un altra novità, sebbene di natura puramente estetica, è stato il recente cambio del carattere predefinito per quanto riguarda il sistema operativo in questione.