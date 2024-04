Chromecast 4K con Google TV in offerta su Amazon: questo weekend a un PREZZO TOP

Contemporaneamente alla offerta sul controller Xbox, su Amazon hanno corso altre promozioni molto interessanti su device di elettronica e informatica, tra cui il Chromecast con Google TV di ultima generazione, nella versione 4K per la massima qualità di film e serie TV. Acquistalo ora sulla piattaforma di e-commerce statunitense e risparmierai il 20% rispetto al prezzo di listino.

Le caratteristiche di Chromecast 4K con Google TV

Anzitutto, a cosa serve il Chromecast? Si tratta di un dispositivo realizzato dalla Grande G per trasformare uno schermo in una piattaforma smart di ultima generazione, utile a goderti contenuti di intrattenimento in streaming. Piccolo, compatto e dal design elegante, è adeguato a qualsiasi ambiente ed è facile da utilizzare tramite il suo telecomando con supporto al controllo vocale garantito dall’Assistente Google.

Ti basterà pochissimo tempo per accedere a Netflix, YouTube, Prime Video o altre applicazioni per lo streaming di video, film e serie TV. Tra i servizi già installati, oltre a quelli citati, non mancano poi Disney+, DAZN, Apple TV+ e NOW, per goderti anche eventi sportivi, cartoni animati e molto altro in diretta. In più, questo device supporta la visione di contenuti in 4K HDR Dolby Vision.

Il prezzo di listino pari a 69,99 euro scende quindi a 55,99 euro per il modello nella colorazione Bianco Ghiaccio, con pagamento effettuabile in 3 mesi senza interessi e consegna senza costi aggiuntivi in un giorno garantita ai clienti Prime. Per un utilizzo in condizioni ottimali si consiglia infine l’uso di dispositivi con High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 1.3 o superiore integrata, e una connessione Internet da almeno 20 Mbps.