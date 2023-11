Chromecast 4K con Google TV oggi su Amazon, è favoloso

Nel caso in cui non voleste comprare una nuova televisione dando quindi credito al vostro caro vecchio TV, ecco una soluzione. Si tratta del Chromecast con Google TV disponibile su Amazon.

Il famoso sito e-commerce lo mette a disposizione oggi con un prezzo di 69,99 € e con due anni di garanzia inclusi.

Il Google Chromecast che trasforma la vostra TV, ecco come

Con il Google Chromecast 4K dotato di Google TV, gli utenti possono avere tutto l’intrattenimento che desiderano con oltre 400.000 film ed episodi di diverse serie TV. Sono inoltre milioni i brani musicali disponibili, tutti presenti in altissima qualità sulla televisione alla quale andrete a collegare questo dispositivo.

Con l’alta definizione in 4K i colori saranno molto più vividi, complice anche la tecnologia HDR. Il Google Chromecast fornisce inoltre la possibilità di utilizzare i comandi vocali tramite il telecomando, che richiamerà così l’Assistant. Nel caso in cui non doveste riuscire a trovare il telecomando, potrete usare anche lo smartphone o uno speaker per controllare la televisione con la vostra voce.

Ricordiamo che per installare questo prodotto su qualsiasi televisione, bisogna avere solo ed esclusivamente una presa HDMI disponibile. Anche le televisioni più arretrate potranno diventare improvvisamente smart.

Gli utenti che stavano aspettando una grande offerta, resteranno delusi, ma oggi il prodotto più performante in questa categoria torna disponibile. Dopo qualche tempo di latitanza, il Chromecast di Google in 4K è di nuovo presente su Amazon con il suo solito prezzo di 69,99 €.

Acquistandolo oggi, potrà arrivare direttamente domani a casa vostra e con i soliti due anni di garanzia inclusi. La colorazione è quella azzurro cielo.

