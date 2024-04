Perché spendere una cifra “importante” per acquistare un nuovo televisore quando puoi rendere smart quello che hai già in casa con una inferiore ai 60 euro? Oggi il Chromecast con Google TV 4K è scontato del 20% su Amazon e costa solo 55,99 euro, spedizione compresa.

Basta inserire il dispositivo nella porta HDMI del televisore e seguire la procedura guidata per il primo avvio per catapultarsi subito nei contenuti in streaming.

Il Chromecast con Google TV 4K è un dispositivo di streaming di cui non potrai fare più a meno: acquistalo a prezzo scontato su Amazon

Il dispositivo di Big G è piccolo e compatto, con un design elegante e minimalista che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. Si collega al tuo televisore tramite una porta HDMI e si alimenta tramite un cavo USB.

Il Chromecast con Google TV 4K include anche un telecomando con controllo vocale integrato. Questo ti permette di cercare contenuti, controllare la riproduzione e avviare le app con la tua voce e include pulsanti per accedere rapidamente a Netflix, YouTube, Google Play Store e altri servizi di streaming.

Il Chromecast con Google TV 4K è un dispositivo facile da usare e intuitivo. L’interfaccia utente è semplice da navigare e il telecomando è comodo da usare. La ricerca vocale è precisa e veloce e permette di trovare facilmente i contenuti che si desiderano guardare. A proposito, non manca Google Assistant, l’assistente smart del gigante di Mountain View.

Il device supporta tutte le applicazioni dei principali servizi di streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Apple TV+, NOW e così via) e consente la visione dei contenuti in 4K HDR Dolby Vision per un’esperienza di altissima qualità.