ChromeOS M137 è disponibile: cosa cambia con la nuova versione

Il nuovo aggiornamento Google ChromeOS M137, disponibile da poche ore per tutti i Chromebook, anche in Italia, porta nuovi strumenti avanzati per l’accessibilità, un miglioramento significativo nella gestione IT e innovazioni tecnologiche per il comparto audio, dimostrando l’impegno di Google nel migliorare costantemente il proprio sistema operativo.

ChromeOS M137: le novità

Un elemento di spicco è l’introduzione della policy FaceGazeEnabled, che consente agli amministratori IT di attivare o disattivare il controllo dell’accessibilità basato sul riconoscimento facciale su più dispositivi contemporaneamente. Questa funzione semplifica notevolmente la gestione di flotte di dispositivi, risultando particolarmente utile per scuole e aziende con un alto numero di utenti. Con questa nuova policy, Google garantisce che ogni utente possa beneficiare di un accesso personalizzato al Chromebook.

Per quanto riguarda l’audio, la tecnologia crosstalk cancellation rappresenta un importante passo avanti. Questo sistema è in grado di elaborare il suono degli altoparlanti integrati, creando un effetto surround virtuale che simula la qualità audio di sistemi premium. Questa innovazione migliora l’esperienza multimediale degli utenti, rendendo più coinvolgenti sia i contenuti video che i videogiochi.

L’accessibilità riceve ulteriori miglioramenti con il lettore vocale integrato ChromeVox braille. Ora è possibile visualizzare il testo letto come output in braille su display esterni, grazie alla nuova scorciatoia da tastiera “Search + O + C”. Questa funzione facilita notevolmente l’accesso ai contenuti per gli utenti con disabilità visive.

Dal punto di vista IT, l’aggiornamento introduce un innovativo log collection system. Questo sistema automatizza la raccolta e il caricamento dei log diagnostici in caso di errori specifici, riducendo il carico di lavoro per gli amministratori. Inoltre, il sistema è configurabile e include limitazioni per proteggere la privacy degli utenti, con un massimo di due caricamenti giornalieri per dispositivo. Questa funzione è particolarmente utile per le grandi organizzazioni, che possono così monitorare e risolvere problemi in modo più efficiente.

Come installare ChromeOS M137

Come di consueto, Google procederà con una distribuzione graduale dell’aggiornamento ChromeOS M137, permettendo al team di sviluppo di identificare e risolvere eventuali problematiche prima del rilascio globale. Questa strategia garantisce un’esperienza utente più stabile e affidabile.

Molti utenti italiani, comunque, hanno già ricevuto l’aggiornamento: la conferma è nell’icona della freccia rivolta verso l’alto, posizionata all’interno della barra delle app, in basso a destra. Basta premere tale icona per dare inizio al velocissimo processo di aggiornamento di ChromeOS.