La discussione internazionale sull’uso responsabile dell’Intelligenza Artificiale trova un nuovo e importante capitolo con la proposta normativa avanzata dalla Cina.

Al centro del dibattito, la crescente diffusione dei chatbot AI e le potenziali conseguenze negative di un loro utilizzo senza regole stringenti. La bozza di regolamento presentata dalla Cyberspace Administration rappresenta un tentativo ambizioso di rispondere alle criticità emerse negli ultimi anni, introducendo una serie di misure che puntano a rafforzare la sicurezza digitale e a tutelare le categorie più esposte ai rischi, come minori e anziani.

Tra i punti salienti della proposta spiccano l’obbligo di rilevamento automatico di intenti di suicidio, la gestione tempestiva delle situazioni a rischio tramite il trasferimento a operatori umani disponibili in qualsiasi momento e la notifica immediata ai tutori legali nel caso di utenti vulnerabili. Le piattaforme con una base utenti superiore al milione dovranno inoltre sottoporsi a un audit annuale, con l’obiettivo di verificare la conformità ai nuovi standard. Particolare attenzione viene posta anche al divieto di contenuti che possano promuovere autolesionismo o comportamenti violenti, oltre all’introduzione di avvisi dopo due ore di utilizzo continuativo dei servizi.

La stretta della Cina sui chatbot AI

La spinta verso una regolamentazione più severa nasce dalla consapevolezza che, in assenza di regole chiare, i chatbot possono diventare strumenti di manipolazione emotiva, favorendo derive pericolose e, in alcuni casi, esiti tragici.

Numerosi episodi documentati hanno infatti evidenziato come suggerimenti forniti da assistenti virtuali abbiano contribuito a situazioni di crisi, inducendo utenti fragili a compiere gesti estremi. In parallelo, il moltiplicarsi di azioni legali a livello internazionale contro aziende tecnologiche accusate di responsabilità indiretta ha rafforzato la convinzione delle autorità cinesi sull’urgenza di una regolamentazione più efficace e puntuale.

Le nuove regole impongono agli sviluppatori una revisione profonda dei propri sistemi: sarà necessario implementare tecnologie affidabili per l’individuazione precoce dei segnali di crisi e predisporre canali di escalation che garantiscano l’intervento umano 24 ore su 24. La gestione dei reclami e delle segnalazioni dovrà essere resa più efficiente, con procedure trasparenti e tempi di risposta certi. Il mancato adeguamento alle disposizioni comporterà sanzioni severe, tra cui l’esclusione dai principali app store cinesi, mettendo a rischio la presenza sul mercato delle realtà meno pronte a recepire le novità.

Vantaggi e criticità per gli utenti

Dal punto di vista degli utenti, la nuova normativa promette un rafforzamento della sicurezza digitale, offrendo maggiori garanzie contro i rischi di esposizione a contenuti dannosi o a forme di pressione psicologica.

Tuttavia, emergono anche preoccupazioni legate alla gestione della privacy e al trattamento dei dati sensibili, in particolare quando informazioni personali vengono condivise con terzi nell’ambito delle notifiche obbligatorie. Questo aspetto alimenta un acceso dibattito tra chi ritiene indispensabile una tutela rafforzata e chi teme un eccessivo controllo sulle libertà individuali.

Le istituzioni difendono la necessità di proteggere le fasce più deboli, mentre gli sviluppatori segnalano le difficoltà tecniche e i costi elevati legati all’adozione di sistemi di rilevamento avanzati, che spesso risultano poco affidabili e generano un numero significativo di falsi positivi. Le associazioni per i diritti digitali mettono in guardia dal rischio che meccanismi di sorveglianza automatica possano essere utilizzati per limitare la libertà di espressione e favorire pratiche di controllo sociale, minando il delicato equilibrio tra innovazione e tutela dei diritti fondamentali.