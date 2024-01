Sui social network e i vari siti di settore si parla, anche con un pizzico di curiosità, di un accessorio compatibile unicamente con iPhone 14 Pro, 15 Pro e 15 Pro Max. Realizzata da Clicks Technology, si tratta di una cover con tastiera incorporata che in futuro – con l’arrivo di un’app su App Store – potrà anche essere personalizzata. L’azienda è stata avviata da due volti noti di YouTube (Michael Fisher/MrMobile e Kevin Michaluk/CrackBerry Kevin), i quali forniranno maggiori dettagli in occasione dell’imminente CES.

Come probabilmente qualcuno ricorderà, questa non è la prima custodia per iPhone che include una tastiera fisica. È quasi certo però che non farà la fine della Typo Keyboard (finanziata dal conduttore televisivo Ryan Seacrest), una copia di quella dei cellulari BlackBerry e per questo, dopo una citazione in giudizio, ritirata dal mercato.

Clicks: la cover per iPhone che include una tastiera fisica e ti fa guadagnare spazio sul display

Per utilizzare la custodia basta inserire lo smartphone all’interno, proprio come si fa solitamente con un case “tradizionale”. Bisogna solo fare attenzione ad allineare la porta d’alimentazione del dispositivo con il connettore USB-C/Lightning, necessario per il collegamento. La custodia di Clicks non utilizza infatti il Bluetooth, né contiene una batteria, ma si alimenta con quella dell’iPhone. Il case comunque include una porta d’alimentazione con supporto alla ricarica rapida pass-through.

Nel suo video, Michael Fisher mette in evidenza anche quelli che potrebbero essere gli aspetti inconvenienti di questo accessorio. Il primo è certamente quello delle dimensioni: in termini di lunghezza, aumentano e non di poco (sembra quasi di avere un telecomando tra le mani). E non poi non c’è un magnete sul retro, e questo significa che non è possibile utilizzare gli accessori MagSafe (la ricarica wireless dovrebbe comunque funzionare).

Il team che creato Clicks è di un certo spessore, comprende infatti anche ex dipendenti di Apple, BlackBerry e Google. L’accessorio, che inizialmente potrebbe sembrare abbastanza insolito, è destinato principalmente ai creator, che – nella maggior parte dei casi – sono abituati alle tastiere dei loro computer. «Clicks garantisce la precisione di una tastiera fisica su iPhone, così le persone non devono aspettare di tornare alla propria scrivania per mettersi all’opera e godere di quel feedback che solo i pulsanti reali possono fornire», spiega Fisher.

Delle tastiere tradizionali riprende anche altri elementi, come la retroilluminazione, le scorciatoie e così via. Premendo il tasto cmd insieme a H si torna alla Home, ad esempio.

Infine, c’è da sottolineare un altro vantaggio. Quando in uso, la tastiera virtuale toglie obbligatoriamente spazio al contenuto. Con un tastiera fisica questo non avviene, quindi per gli utenti c’è la possibilità di immergersi in app e contenuti senza alcun compromesso.

Il prezzo per il mercato statunitense è di 139$.