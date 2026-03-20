Clipchamp su Windows 11 cambia le regole: ora richiede OneDrive

La gestione dei progetti video su Windows 11 cambia direzione con una scelta che incide direttamente sulle modalità operative degli utenti. Microsoft ha deciso di vincolare l’uso di Clipchamp al salvataggio dei progetti su OneDrive, trasformando un editor semplice e immediato in uno strumento strettamente legato al cloud. La decisione arriva dopo un percorso iniziato nel 2021, quando l’azienda acquisì Clipchamp per integrarlo nel sistema operativo come alternativa moderna al vecchio Movie Maker. A distanza di pochi anni, l’editor video di Windows 11 passa da una logica locale a una centralizzata, in linea con quella strategia cloud-first che guida molti servizi Microsoft.

Il cambiamento si inserisce in un contesto più ampio: Windows 11 integra già numerosi servizi connessi a OneDrive, da Documenti a Desktop, fino alla sincronizzazione automatica delle impostazioni. Tuttavia, nel caso di Clipchamp, l’obbligo non riguarda semplicemente il backup, ma il funzionamento stesso dell’applicazione. Senza OneDrive attivo, l’editing dei progetti non è più possibile.

Clipchamp diventa dipendente dal cloud

La modifica più rilevante riguarda il comportamento dei progetti video. Clipchamp richiede ora che ogni progetto sia salvato su OneDrive per restare modificabile.

L’opzione di archiviazione locale non è rimossa del tutto, ma assume un ruolo secondario: i file salvati sul disco diventano di fatto archivi statici, inutilizzabili senza un successivo caricamento nel cloud.

L’interfaccia stessa dell’applicazione guida l’utente verso questa scelta. All’avvio, Clipchamp mostra un prompt che invita a trasferire i progetti esistenti su OneDrive. Le alternative disponibili non offrono una reale continuità operativa: si può archiviare localmente oppure eliminare i progetti, ma non continuare a modificarli senza passare dal cloud.

Dal punto di vista tecnico, la logica segue la natura web-based dell’applicazione. Clipchamp non è infatti un software nativo in senso stretto, ma un wrapper basato su WebView2, il componente che permette di caricare contenuti Web all’interno delle applicazioni desktop.

Architettura e limiti dell’editor integrato

L’editor utilizza un modello a progetto separato dalle risorse multimediali. I file video e audio possono rimanere sul dispositivo, ma la struttura del progetto – timeline, tagli, effetti, riferimenti – è salvata su OneDrive. Si tratta di una separazione che crea una situazione particolare: il progetto è accessibile da più dispositivi, ma solo se la struttura logica risiede nel cloud.

Microsoft sostiene che i file multimediali non vengano caricati automaticamente, ma questo introduce una limitazione concreta. Senza sincronizzazione dei contenuti, l’apertura dello stesso progetto su un altro computer richiede comunque l’accesso manuale agli asset locali. Il vantaggio della portabilità si riduce, mentre resta l’obbligo di utilizzare OneDrive per la gestione dei progetti.

La scelta diventa ancora più evidente osservando le autorizzazioni richieste. Durante l’archiviazione locale, Clipchamp può richiedere accesso in lettura e copia ai file del sistema.

L’introduzione del salvataggio su OneDrive non è avvenuta all’improvviso. Microsoft ha iniziato a testare questa modalità nell’agosto 2025, distribuendola inizialmente a gruppi limitati di utenti. Nel giro di pochi mesi, la funzione è diventata obbligatoria per tutti.

Alternative open source su Windows 11

Gli utenti di Windows 11 possono comunque valutare molteplici alternative: alcune soluzioni open source coprono diverse esigenze.

OpenShot rappresenta un punto di ingresso accessibile per chi cerca un editor essenziale. Offre una timeline semplice, supporto a più tracce e un set base di transizioni ed effetti, senza richiedere account o connessioni esterne.

Shotcut introduce funzionalità più avanzate, come il supporto a formati professionali tramite FFmpeg e una gestione più dettagliata dei filtri. L’interfaccia resta relativamente intuitiva, pur offrendo maggiore controllo.

Per esigenze più complesse, Kdenlive mette a disposizione strumenti avanzati di editing non lineare, proxy editing e gestione di progetti articolati. Richiede una curva di apprendimento più ripida, ma consente un controllo completo sui file locali.

Sono tutte proposte alternative che condividono un aspetto fondamentale: il controllo totale sui dati. I progetti restano sul dispositivo e non dipendono da servizi esterni per essere modificati.