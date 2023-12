Cloud a vita al prezzo più basso di sempre con l'offerta di Natale di Internxt (-50%)

Il cloud storage a vita è una soluzione in grado di garantire un risparmio enorme nel lungo periodo rispetto al cloud in abbonamento. Con Internxt e la nuova offerta di Natale, questo risparmio si moltiplica. In questo momento, infatti, tutti i piani di cloud a vita di Internxt sono disponibili con uno sconto del 50%. C’è, quindi, la possibilità di ottenere fino a 10 TB di storage a vita con un risparmio che può arrivare a 500 euro. Per accedere alle offerte basta visitare il sito web di Internxt, tramite il link qui di sotto.

Cloud a vita al prezzo più basso di sempre con Internxt

La promozione di Natale di Internxt consente l’accesso a tre diverse opzioni per il cloud a vita:

2 TB al prezzo scontato di 149 euro invece di 299 euro

al prezzo scontato di invece di 299 euro 5 TB al prezzo scontato di 249 euro invece di 499 euro

al prezzo scontato di invece di 499 euro 10 TB al prezzo scontato di 499 euro invece di 999 euro

Per tutte le promozioni c’è la possibilità di sfruttare l’archiviazione e la condivisione dei file criptati, per un livello aggiuntivo di sicurezza. Internxt, inoltre, consente l’acquisto dei piani di cloud a vita anche con PayPal e con pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito web qui di sotto e poi scegliere il piano desiderato.

Il cloud a vita garantisce un risparmio enorme nel lungo periodo, non avendo costi ricorrenti. Prendiamo il caso dei 2 TB:

con Internxt è prevista una spesa di 149 euro

con un servizio in abbonamento, come Google One, servono 99,99 euro all’anno

Grazie all’offerta in corso, quindi, basta un anno e mezzo per rientrare della spesa. Successivamente, grazie all’assenza di costi, chi ha scelto Internxt potrà contare su un risparmio enorme nel lungo periodo, sfruttando appieno i vantaggi garantiti da questo meccanismo nel lungo periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.