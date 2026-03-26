Cloud a vita in offerta: con pCloud fino a 10 TB di spazio crittografato

Il servizio di cloud storage svizzero è tra i più sicuri al mondo proprio grazie alla sua sede nel Paese elvetico.
Federico Pisanu
Pubblicato il 26 mar 2026
Cloud a vita in offerta: con pCloud fino a 10 TB di spazio crittografato

Gli spazi di archiviazione in cloud sono utilizzati ogni giorno da milioni di italiani per conservare foto, video, documenti di lavoro e altri dati più o meno importanti. I servizi cloud più famosi hanno però un problema comune: offrono soltanto piani di abbonamento mensili o annuali, che a lungo andare diventano onerosi sotto tutti i punti di vista.

Un altro problema spesso sottovalutato è che la maggior parte di loro ha sede negli Stati Uniti, dove le regole sulla privacy e sulla tutela dei dati personali degli utenti non sono le stesso che abbiamo qui in Europa. Capite bene che quando di mezzo iniziano a esserci foto personali, video a cui si è molto affezionati e file di lavoro sensibili, tutto questo non è l’ideale per usare un eufemismo.

Esistono però delle alternative, con servizi che hanno la loro sede in Europa e che hanno a cuore la tutela dei dati personali dei loro utenti. Uno dei servizi di maggior rilievo a questo proposito è pCloud, la cui azienda si trova in Svizzera, Paese dove è in vigore una delle leggi sulla privacy e tutela dei dati personali degli utenti tra le più severe al mondo.

Pagina offerta pCloud

pcloud prezzi gennaio 2026

Sempre in termini di sicurezza, pCloud propone uno spazio di archiviazione dove i dati sono custoditi attraverso la crittografia AES-256 bit, uno dei livelli di crittografia più alti in assoluto. Insomma, si tratta di un servizio molto diverso rispetto alle soluzioni cloud oggi più in voga, che spesso e volentieri ci ritroviamo sul telefono pensando siano le uniche esistenti.

Anche pCloud è disponibile sullo smartphone, con sincronizzazione automatica su tutti i propri dispositivi personali. Inoltre, a tutto questo, si aggiunge la possibilità di accedere ai piani a vita, con uno spazio di archiviazione fino a 10 TB. Ecco i prezzi scontati attualmente disponibili:

  • Premium 500 GB: 199 euro invece di 299 euro
  • Premium Plus 2 TB: 399 euro invece di 599 euro
  • Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro

Tutti i piani beneficiano inoltre di una garanzia di rimborso di 14 giorni a partire dalla data di acquisto.

Pagina offerta pCloud

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