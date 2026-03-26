Cloud a vita in offerta: con pCloud fino a 10 TB di spazio crittografato

Gli spazi di archiviazione in cloud sono utilizzati ogni giorno da milioni di italiani per conservare foto, video, documenti di lavoro e altri dati più o meno importanti. I servizi cloud più famosi hanno però un problema comune: offrono soltanto piani di abbonamento mensili o annuali, che a lungo andare diventano onerosi sotto tutti i punti di vista.

Un altro problema spesso sottovalutato è che la maggior parte di loro ha sede negli Stati Uniti, dove le regole sulla privacy e sulla tutela dei dati personali degli utenti non sono le stesso che abbiamo qui in Europa. Capite bene che quando di mezzo iniziano a esserci foto personali, video a cui si è molto affezionati e file di lavoro sensibili, tutto questo non è l’ideale per usare un eufemismo.

Esistono però delle alternative, con servizi che hanno la loro sede in Europa e che hanno a cuore la tutela dei dati personali dei loro utenti. Uno dei servizi di maggior rilievo a questo proposito è pCloud, la cui azienda si trova in Svizzera, Paese dove è in vigore una delle leggi sulla privacy e tutela dei dati personali degli utenti tra le più severe al mondo.

Sempre in termini di sicurezza, pCloud propone uno spazio di archiviazione dove i dati sono custoditi attraverso la crittografia AES-256 bit, uno dei livelli di crittografia più alti in assoluto. Insomma, si tratta di un servizio molto diverso rispetto alle soluzioni cloud oggi più in voga, che spesso e volentieri ci ritroviamo sul telefono pensando siano le uniche esistenti.

Anche pCloud è disponibile sullo smartphone, con sincronizzazione automatica su tutti i propri dispositivi personali. Inoltre, a tutto questo, si aggiunge la possibilità di accedere ai piani a vita, con uno spazio di archiviazione fino a 10 TB. Ecco i prezzi scontati attualmente disponibili:

Premium 500 GB: 199 euro invece di 299 euro

Premium Plus 2 TB: 399 euro invece di 599 euro

Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro

Tutti i piani beneficiano inoltre di una garanzia di rimborso di 14 giorni a partire dalla data di acquisto.