Con le offerte del cloud a vita di Internxt è possibile accedere a tanti GB di spazio di archiviazione senza costi ricorrenti.
Davide Raia
Pubblicato il 4 dic 2025
Cloud a vita senza abbonamento: fino a 5 TB con Internxt (-85%)

È il momento giusto per scegliere il cloud storage a vita: grazie alla promozione in corso, infatti, i piani per il cloud senza abbonamento di Internxt sono proposti oggi con uno sconto dell’85%, garantendo un risparmio enorme agli utenti. Per scoprire e attivare l’offerta giusta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Internxt. Le promozioni permettono di ottenere fino a 5 TB di spazio di archiviazione e includono sempre una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Le offerte per il cloud a vita di Internxt

Con le proposte di Internxt è possibile acquistare uno spazio cloud per salvare i propri dati, a cui sarà possibile accedere da tutti i propri dispositivi.

Le soluzioni di cloud a vita disponibili con il provider prevedono l’acquisto con una spesa iniziale e nessun costo ricorrente, a differenza degli abbonamenti.

In questo modo è possibile ottenere un risparmio notevole nel lungo periodo, soprattutto considerando lo sconto dell’85% a cui è possibile accedere con la promozione in corso oggi.

Per chi sceglie Internxt ci sono i seguenti piani:

  • 1 TB con un costo di 285 euro
  • 3 TB con un costo di 435 euro
  • 5 TB con un costo di 585 euro

L’assenza di costi ricorrenti, dopo l’acquisto, garantisce un risparmio enorme nel lungo periodo. A differenza di quanto avviene con gli abbonamenti, infatti, non ci sono pagamenti periodici da effettuare per continuare a poter utilizzare il cloud.

Su tutti i piani è sempre disponibile una garanzia di rimborso di 30 giorni e c’è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal, andando a dilazionare la spesa. Per attivare uno dei piani proposti da Internxt è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

