Cloud storage a vita di Internxt con antivirus e VPN: 87% di sconto ora

L’azienda di cloud storage spagnola Internxt ha lanciato una nuova offerta sui suoi piani a vita con antivirus e VPN integrati: per un periodo di tempo limitato è possibile risparmiare l’87% rispetto al prezzo di listino, con prezzi a partire da 247 euro.

Un cloud a vita, dunque, sicuro, attento ai dati personali dei suoi utenti, con tanto di crittografia post-quantistica e una pluripremiata suite per la privacy online: tutto questo è Internxt, che peraltro si distingue rispetto a tutti gli altri per il suo codice open-source, testimonianza diretta dell’impegno dell’azienda nei confronti dei suoi clienti.

I prezzi scontati dei piani a vita di Internxt

Ecco come cambiano i prezzi dei piani a vita del servizio di cloud storage Internxt:

Essential 1 TB: 247 euro invece di 1.900 (pagamento unico)

invece di 1.900 (pagamento unico) Premium 3 TB: 377 euro invece di 2.900 euro (pagamento unico)

invece di 2.900 euro (pagamento unico) Ultimate 5 TB: 507 euro invece di 3.900 euro (pagamento unico)

Tutti i piani, tra le altre cose, godono di un supporto clienti premium e una garanzia di rimborso di 30 giorni. Dunque, nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

L’impegno di Internxt è assicurarsi che solo i suoi utenti abbiano le chiavi dei loro dati crittografati, escludendo a priori qualsiasi conservazione o vendite di dati personali a terze parti. Inoltre, l’azienda spagnola con base a Valencia fa di tutto per garantire che ogni informazione, ogni file condiviso, ogni ricordo, rimanga al sicuro sul cloud.

E a proposito di ricordi, l’avvicinarsi del giorno di San Valentino e magari di un breve soggiorno in una capitale europea con la propria dolce metà potrebbero essere l’occasione giusta per scegliere un cloud a vita sicuro, con funzionalità extra come antivirus e VPN: l’offerta attuale di Internxt, in questo senso, è notevole.